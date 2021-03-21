Православный журнал "Фома" осуществляет в интернете изумительный по красоте проект "Русский Север: Путь на полночь". Это и онлайн-путешествие по заповедным уголкам России, и своего рода энциклопедия Русского Севера, и разного рода викторины.

В условиях пандемии это уникальная возможность посетить красивые и важные для истории России места с помощью компьютера. И хотя это, конечно, не может заменить настоящего культурного туризма, но я тем не менее всем рекомендую познакомиться с этим проектом. Уверяю вас, вы откроете для себя много интересного не отходя от компьютера.

В текстах, видео, подкастах рассказывается о десятках необычных и загадочных мест, и среди них вы обязательно найдете такие, куда захотите отправиться сами.

Ну конечно, Валаам и Соловецкие острова на первом месте. История этих монастырей долгая, она охватывает несколько эпох, в каждой из которых и героизм, и подвижничество, и свои трагедии. Не будем говорить о том, что многие знают. Но знаете ли вы, как на Соловках соль варили? Ту самую сероватую, горьковатую соль "поморку", что поставлялась в Московское княжество? На сайте проекта представлена "варница" и показан поэтапный процесс выварки соли из морской воды. Интересно смотреть и детям, и взрослым.

Костромская область. Существовал ли на самом деле Иван Сусанин? Или это миф? Доктор исторических наук Дмитрий Володихин очень подробно, но и просто, без наукообразности, рассказывает о том, в чем был подвиг этого безусловно реального человека. Завел он поляков в лесные дебри или не завел - это большой вопрос. Но то, что он, вотчинный староста, или приказчик, не выдал им местонахождение первого царя из рода Романовых Михаила и поплатился за это жизнью, - исторический факт. Так один человек спас трехсотлетнюю монархию.

Журнал "Фома" осуществляет в интернете изумительный по красоте проект "Русский Север"

Что мы знаем о Ладожском озере как природном явлении, кроме того, что из него вытекает Нева? В Ладожское озеро впадает больше 40 рек и крупных ручьев. Его максимальная глубина достигает 230 метров. Ладожское озеро - крупнейшее из пресноводных озер Европы. Его площадь - 17870 кв. км. Больше Ладожского только Байкал.

Еще факты и цифры. Во время блокады Ленинграда по знаменитой Дороге жизни по Ладожскому озеру перевезли больше 1 300 000 человек и более 1 600 000 тонн грузов.

В озере живут 53 вида рыб, среди которых два редких, внесенных в Красную книгу видов, - волховский сиг и атлантический осетр. Осетровый промысел на Ладоге и на реке Волхов, которая впадает в озеро, был прежде очень развит. Он упоминается в документах XII-XVI веков. К сожалению, сегодня популяция осетра в Ладожском озере практически истреблена. Последний случай поимки ценной рыбы зафиксирован в 1984 году. Осетра длиной 1,55 метра и весом 26 кг поймали в Волховской губе.

Как устроен вологодский говор? "Вологоцкие дивцята говорят на букву "це": мамоцка, подай цулоцки в уголоцке на пеце!"

Знаете ли вы, что Иван Грозный думал перенести столицу из Москвы в Вологду? Он начал там грандиозное строительство - возведение каменного детинца (кремля). Этот проект чуть было не перетянул на себя основные на тот момент ресурсы Московского государства. Вологодский кремль должен был быть в два раза больше московского. Главный храм - Успенский собор, позднее освященный в честь Софии Премудрости Божией, - был выстроен по велению царя. Роспись стены Софийского собора музейные экскурсоводы в советское время называли "самым большим Страшным Судом в Советском Союзе".

А вот трагические страницы нашей истории. С 1950 по 1984 годы на территории недействующего Валаамского монастыря располагался дом инвалидов - государственное учреждение, куда принудительно отправляли сперва инвалидов-фронтовиков, впоследствии инвалидов, освободившихся из мест заключения. О жизни этих людей, запертых в четырех стенах и никому не нужных, долгое время никто не знал.

Что такое "меховые деньги"? И что на них можно было купить в Древней Руси? Среди историков есть приверженцы "металлической" теории денежных единиц в Древней Руси и "меховой" теории. "Металлисты" считают, что в древние века у нас в ходу были монеты, не обязательно русские, но и арабские, и европейские, а их оппоненты доказывают, что наши предки производили торговые операции на внутреннем рынке с помощью "мехового эквивалента" - шкурок промыслового зверя: белки, куницы, соболя.

И конечно, в проекте "Русский Север" особое внимание уделяется истории монастырей.

Вот знаменитый Ферапонтов монастырь. Фрески Ферапонтова монастыря - это и культурная ценность мирового масштаба, и "богословие в красках", духовное послание из древних времен нам, современным христианам. Многие из этих фресок создал в начале XVI века великий русский иконописец Дионисий. О художественном и вероучительном значении этих росписей рассказывает искусствовед Ирина Языкова, заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института святого апостола Андрея и преподаватель Коломенской духовной семинарии.

Что такое "меховые деньги"? И что на них можно было купить в Древней Руси?

Ферапонтов монастырь основал преподобный Ферапонт - ученик и друг преподобного Сергия Радонежского. Родившийся в 1337 году, он стал монахом уже после сорока лет, жил в Москве в Симоновом монастыре, подружился там с иноком Кириллом. Обоих монахов часто навещал преподобный Сергий Радонежский. И вот однажды Кирилл получил во сне откровение, что им с Ферапонтом нужно оставить Симонов монастырь и идти на Белое озеро.

Остается добавить, что проект журнала "Фома" богато иллюстрирован фотографиями, которые являются фактом высокого искусства.