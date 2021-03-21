Биатлонист Латыпов стал вторым в масс-старте на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль по итогам масс-старта на последнем этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

После двух первых огневых рубежей гонку возглавил точно стрелявший Латыпов. Однако на первой "стойке" россиянин допустил два промаха. После четвертой стрельбы Эдуард снова стал лидером, но пропустил вперед француза Симоне Детье.

В результате победителем гонки стал Детье, вторым финишировал Латыпов, третьим - норвежец Йоханнес Бе. Латыпов впервые в карьере выиграл завоевал медаль в личной гонке Кубка мира.

Отметим, что Йоханнес Бе в третий раз подряд победил в Кубке мира. В его активе 1052 очка. Ближайший преследователь Бе - также норвежец Стурла Легрейд занял восьмое место с 1039 очками.