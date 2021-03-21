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21.03.2021 20:09
Рубрика: Спорт

Биатлонист Латыпов стал вторым в масс-старте на этапе Кубка мира

Текст: Артур Нанян
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль по итогам масс-старта на последнем этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Эдуард Латыпов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

После двух первых огневых рубежей гонку возглавил точно стрелявший Латыпов. Однако на первой "стойке" россиянин допустил два промаха. После четвертой стрельбы Эдуард снова стал лидером, но пропустил вперед француза Симоне Детье.

Фото: Kevin Voigt/DeFodi Images via Getty Images
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В результате победителем гонки стал Детье, вторым финишировал Латыпов, третьим - норвежец Йоханнес Бе. Латыпов впервые в карьере выиграл завоевал медаль в личной гонке Кубка мира.

Отметим, что Йоханнес Бе в третий раз подряд победил в Кубке мира. В его активе 1052 очка. Ближайший преследователь Бе - также норвежец Стурла Легрейд занял восьмое место с 1039 очками.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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