Британия тормозит переговорный процесс по Кипру для сохранения военных баз

В следующем месяце в Женеве под эгидой ООН состоится неформальная конференция по проблеме разделенного с 1974 года Кипра. Задача первой с 2017 года встречи, которая должна пройти в пятистороннем формате (лидеры греческой и турецкой общин острова, а также главы МИД так называемых стран-гарантов: Греции, Турции и Великобритании), состоит в том, чтобы понять: готовы ли киприоты вновь приступить к переговорам для урегулирования застарелого конфликта на расколотом по этническому признаку острове.

Почти 58 процентов его территории контролирует греческая Республика Кипр, 37 процентов - не признанная международным сообществом Турецкая республика северного Кипра, или ТРСК. Впрочем, если для Афин и Анкары речь идет о будущем родного региона, то далекий Лондон в традиционной для него манере "разделяй и властвуй" продвигает исключительно собственные интересы, стремясь во что бы то ни стало сохранить свое военное присутствие на Кипре.

Две английские базы - Акротири и Декелия - сегодня занимают почти три процента и без того небольшой территории Республики Кипр. Хотя островное государство добилось независимости от колониального гнета британцев еще в 1960 году, Лондон фактически вынудил киприотов оставить за собой эти расположенные в Восточном Средиземноморье стратегические военные объекты. В теории они должны были гарантировать безопасность "острова Афродиты". Однако, по мнению многих на Кипре, британские военные, по сути, являются иностранными оккупационными войсками, выводить которые в Лондоне наотрез отказываются.

"В 1950-е годы Соединенное Королевство способствовало разделению Кипра и навязало преступный режим "стран гарантов", написал в начале марта в газете Kathimerini экс-министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас. Именно от этого устаревшего режима гарантий безопасности Кипр при поддержке со стороны Афин пытается избавиться. Но сама постановка вопроса о выводе всех иностранных войск с Кипра привела к провалу переговоров о будущем острова в 2017 году.

По мнению многих обозревателей, это произошло не без усилий англичан, которые в духе их глубоко укоренившегося колониального мышления крайне не заинтересованы в объединении юга и севера Кипра. Ведь если это произойдет, то единое государство киприотов вполне может указать британцам на выход и пустить занимаемую ныне былыми колонизаторами территорию Акротири и Декелии под развитие, например, туристической инфраструктуры. Понятно, что для интересов островитян это куда выгодней, чем нахождение военных баз, которые англичане с 2015 года активно задействуют в военных кампаниях на Ближнем Востоке. Тем самым фактически подставляя Никосию (с которой никак не согласовывают) свои действия, под угрозу ответных ударов международных террористов со всеми вытекающими последствиями для экономики этого "туристического рая".

В преддверии предстоящих в апреле неформальных переговоров по Кипру стартовые позиции сторон диаметрально различаются. Опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в Никосии настаивают на создании единой двухобщинной и двузональной федерации. А на туркоязычном севере острова (ТРСК признана только Анкарой) упирают на необходимости формализации "развода" путем создания на Кипре двух независимых государств. Компромисс в теории возможен путем создания "слабой" или "рыхлой конфедерации", где все ключевые внешнеполитические, оборонные и финансовые вопросы будут решать совместно представители юга и севера острова.

Согласно экспертам по восточно-средиземноморскому региону, именно такой вариант децентрализованного государства больше всего устраивает Лондон, который лишь для отвода глаз официально выступает в поддержку закрепленных в резолюциях СБ ООН параметров кипрского урегулирования. На деле же Альбион использует противоречия между общинами, чтобы играть одну из ведущих ролей в переговорном процессе по Кипру, дабы в итоге избежать закрытия своих военных баз Акротири и Декелия.