ЦБ раскрыл план действий при получении "ошибочного" перевода на карту

Если на карту пришел перевод от неизвестного лица и тот требует его вернуть, самый верный способ - не решать возникшую проблему самостоятельно, а перенаправить отправителя перевода в банк.

Как правило, "ошибочные" переводы - излюбленный трюк мошенников. Он грозит человеку тем, что может оставить его без части личных накоплений, да еще и втянуть в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств.

Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Как рассказали РИА Новости в Промсвязьбанке, подобные схемы используются для незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом. При этом мошенники могут быть очень агрессивными - угрожать уголовным преследованием и судом, если человек отказывается вернуть "случайный" перевод.

По словам замдиректора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолия Брагина, человек ни в коем случае не должен самостоятельно урегулировать сложившуюся ситуацию.

Но и тратить чужие деньги тоже нельзя. Как уточнили в банке "Ак Барс", когда клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими деньгами, то он чист перед законом.

В Банке России рекомендуют придерживаться нескольких простых правил. Если отправители настоятельно требуют вернуть перевод, то необходимо им сразу же сообщить, что вы не против возврата. "Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод", - рассказали в ЦБ. Именно такой совет и нужно дать отправившему "ошибочный" перевод.

При этом получившему деньги клиенту, в свою очередь, тоже необходимо позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно, отметили в ЦБ. Таким образом с сомнительной транзакцией будут разбираться уже специалисты.