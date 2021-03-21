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21.03.2021 13:48
Рубрика: Экономика

Черногория разрешила россиянам въезд с сертификатом вакцинации "Спутник V"

Текст: Ольга Игнатова
Для туристов из России открыты границы Черногории. Россияне могут посещать эту страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, антител к коронавирусу или сертификата о вакцинировании "Спутником V", рассказала в интервью РИА Новости госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

По ее словам, важно, чтобы подтверждение вакцинации против коронавируса было выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Если человек не вакцинирован, ему нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну, или наличие антител. При этом серологический тест, то есть результаты на антитела, выданный зарегистрированной лабораторией, должен быть не старше 30 дней.

Джурович также рассказала, что черногорские власти активно работают над улучшением эпидемиологической ситуации в стране. "Наша цель - иметь 70-75% населения, имеющих иммунизацию к коронавирусу, до начала июня", - подчеркнула она. Тогда удастся надеяться, что туристический сезон в этом году состоится.

Напомним, что в марте прошлого года, в самый разгар пандемии коронавируса, черногорские власти долго не могли договорится о возвращении российских туристов, находящихся в их стране, на Родину. Тогда "Аэрофлот", "Победа" и S7 не могли получить разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата. Решением вопроса занимались Росавиация совместно с МИД РФ.

Черногория требовала от российских властей предоставить ей возможность бесплатно вывезти 50 своих граждан. В обмен на это она она была готова разрешить вывезти граждан России из Тивата.

Экономика Туризм В мире Европа Черногория Вакцинация от коронавируса

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