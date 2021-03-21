Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Инвесторы ждут роста рублевых ставок. Прошедшее снижение цен на нефть представляется уже слишком избыточным. А на фондовом рынке в ближайшие дни возможны серьезные колебания. Об этом "РГ" рассказали эксперты.

Рубль

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт":

- Коррекция нефтяных цен и укрепление доллара, а также сохранение геополитических рисков спровоцировали снижение рубля. Решение Банка России поднять ключевую ставку на 25 базисных пунктов стало ожидаемым, и для рынка этот фактор можно считать нейтральным, поскольку подобный сценарий событий уже был заложен в ценах. Ожидания роста рублевых ставок оказывают давление на котировки госбумаг, но при этом также усиливают интерес к спекуляциям carry-trade с российским рублем безотносительно страновых рисков.

Видимым снижением завершает эту неделю нефть, так как новая волна заражений коронавирусом как в Европе, так и в мире привела к новым ограничениям и ослабила на ближайшее время надежды на ускоренное восстановление спроса.

Торговый диапазон на ближайшие дни по доллару составит 72-75 рублей, по евро - 86-90 рублей.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Коррекция нефтяных цен выглядит избыточной, поскольку мировая экономика продолжает активно восстанавливаться, а вместе с ней и спрос на большинство активов товарно-сырьевых рынков. Снижение нефтяных цен было скорее вызвано спекулятивными факторами (долгим ростом без коррекции и снижением аппетита к риску на фоне укрепления доллара после заседания ФРС США), чем фундаментальным. Поэтому восстановление может произойти довольно быстро.

ОПЕК+ продолжает контролировать баланс спроса и предложения, при этом явно не желая видеть дальнейший рост цен из-за рисков быстрого восстановления сланцевых добытчиков. В текущей ситуации возвращение цен на нефть в диапазон 65-70 долларов за баррель по Brent выглядит более логичным, чем дальнейшее снижение. В качестве рисков стоит выделить возможное дальнейшее укрепление доллара в результате продолжения роста доходности казначейских обязательств США.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- Следующая неделя для российского рынка акций может быть весьма волатильной. Во-первых, выросла амплитуда колебаний на рынке нефти. Во-вторых, новыми красками играют геополитические риски.

В СМИ появлялись сообщения, что в ближайшие недели США могут продолжить санкционное давление, вводя новые ограничения. Подробностей по срокам и содержанию нет.

Учитывая ухудшение конъюнктуры на рынке нефти, ожидать возврата индекса Мосбиржи к недавним максимумам в ближайшую неделю не приходится. Мы можем увидеть широкий боковик в округ области 3450-3550 пунктов. При отсутствии новых геополитических обострений я не жду длительного выхода вниз из этого коридора.

На повышенный спрос в акциях нефтегазового сектора на нашем рынке рассчитывать сложно. Исключением могут быть лишь привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - консервативная ставка на защиту от слабости рубля. Фокус внимания инвесторов сместился на второй эшелон. В сложившихся условиях чуть лучше рынка могут выглядеть акции металлургов. Причем это касается как черной, так и цветной металлургии. Бумаги золотодобывающих компаний ожидаемо начали торговаться устойчивей остальных, и эта тенденция может сохраниться.