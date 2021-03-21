Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что необходимо расширить контроль за соблюдением правил взыскания долга на микрофинансовые организации.

Заявление прозвучало на коллегии Федеральной службы судебных приставов. Напомним, ведомство занимается контролем за деятельностью коллекторов. Сейчас в реестре ведомства числится 362 коллекторских агентства.

Однако выходить на связь с гражданами могут не только коллекторы, но и непосредственно взыскатели: те, кому человек должен.

Например, банки или микрофинансовые организации. К последним особенно много претензий.

"Особое внимание должно быть обращено на защиту прав и законных интересов граждан в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности. Должна быть завершена работа по распространению контроля на кредитные и микрофинансовые организации", - отметил министр юстиции.

В свою очередь директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал, что количество жалоб на коллекторов в прошлом году сократилось.

Но здесь свою роль сыграли ограничительные меры, принятые в прошлом году. В дни действия особо строгих мер даже коллекторы сидели по домам. Но после того как ограничения были ослаблены, поток жалоб на взыскателей возобновился.

При этом, как подчеркнул Дмитрий Аристов, стало несколько больше обращений, признанных обоснованными. Иными словами, хотя жалоб было меньше, наказывать коллекторов стали чаще.

"Должностные лица службы составили больше протоколов по статье 14.57 КоАП. По результатам их рассмотрения судами назначено более 2,5 тысячи штрафов на сумму свыше 120 миллионов рублей", - рассказал Дмитрий Аристов.