Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке спровоцировать кровопролитие

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Украина находится "в большой беде" и "на пороге огромной катастрофы", обвинив лично президента страны Владимира Зеленского в попытке спровоцировать кровопролитие в масштабах всей страны. Выступление политика опубликовано на сайте партии.

"Главный их план был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру", - уверен Рабинович.

Он также заявил, что "этого не будет", поскольку оппозиция не допустит жертв и внутригражданских столкновений, но собирается действовать исключительно в рамках правового поля. Впрочем, Рабинович не исключает, что народ выйдет на улицы не под влиянием политических лидеров, но из-за высокого градуса недовольства общей ситуацией в стране. Оппозиционер отметил среди главных факторов протестных настроений - усугубление коррупции и цензуры.

"Власть закрывает телеканалы, насмехаясь над законом и Конституцией", - заключил Рабинович.