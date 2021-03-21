Оптимистично для российской сборной завершился последний, десятый этап Кубка мира 2020/21 по биатлону, проходивший в шведском Эстерсунде. В мужском масс-старте Эдуард Латыпов впервые в карьере поднялся на пьедестал, выиграв "серебро", а в женском Ульяна Кайшева показала лучший результат в карьере, став пятой.

Обе гонки могли и не состояться из-за сильнейших порывов ветра. Но организаторы все же решили провести старты. В итоге биатлонисты соревновались между собой в первую очередь в стабильной стрельбе. И наш Латыпов оказался в этом компоненте одним из лучших. Лишь на предпоследнем этапе он допустил два промаха, а на остальных был безупречен. На финишный отрезок Эдуард уходил первым, но уступил "золото" французу Симону Дестье.

В этой гонке, к слову, решалась судьба первого места в общем зачете Кубка мира, на которое претендовали норвежцы Йоханнес Бе и дебютант сезона Стурла Легрейд. В итоге Бе взял "бронзу" и опередил соотечественника, финишировавшего восьмым.

Полноценно порадоваться за Кайшеву не дает тот факт, что в Эстерсунде женская команда упустила пятое место в Кубке наций, а вместе с ним - максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон. Теперь на гонки сборная России сможет заявлять лишь пять девушек вместо шести.