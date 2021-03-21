Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40 лет

В настоящее время в США проводится самая безответственная макроэкономическая политика за последние несколько десятков лет. Такую точку зрения выразил бывший глава министерства финансов Америки Лоуренс Саммерс.

Об этом зашла речь в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg. Саммерс подчеркнул, что во время восстановления после пандемии давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральным резервом свободной денежно-кредитной политики.

- Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет, - заявил он. Экс-глава Минфина отметил, что "то, что было зажжено, теперь разгорается". По его словам, в основе происходящего лежит непримиримость левых демократов и "совершенно безответственное поведение" Республиканской партии.

Говоря о сложившейся ситуации, он отметил, что Штаты столкнулись с "довольно драматической коллизией". В ближайшие годы существует риск ускорения инфляции и наступлением стагфляции. Еще один возможный вариант развития событий - ФРС "сильно нажмет на тормоза" и подтолкнет экономику к рецессии.