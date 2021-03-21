Эксперт рассказал о простом упражнении для легких при COVID-19

Реабилитолог Дмитрий Сандул дал рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики для восстановления легких. По словам специалиста, многие лишь наполовину (а то и вовсе на 30-40%) используют ресурс своих легких.

Как рассказал специалист в интервью радио Sputnik, в условиях распространения коронавирусной инфекции быстрее восстановиться легким поможет пранаяму - технику дыхания, которая известна в Индии, в практике йоги.

"Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха", - отметил Дмитрий Сандул, добавив, что практика помогает развивать легочную систему, с помощью упражнения растягивая легкие.

Рекомендуется выполнять гимнастику там, где чистый воздух. Защитную маску при этом необходимо снять, уточнил реабилитолог. Заниматься дыхательной гимнастикой следует не менее пяти минут по два раза в день - утром и вечером.