Где учиться: Топ-10 самых сильных школ России

Хотите, чтобы ваши дети учились в топовой школе? Поторопитесь! Во многие из них набор уже начался.
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Какие преимущества дает учеба в топовых школах? Прекрасные знания и возможность поступить в любой ведущий вуз на бюджет - по олимпиадам или высокому баллу ЕГЭ.
Итак, вот топ-10 самых сильных школ России:
- - СУНЦ МГУ (Москва): набор идет с 10 класса, предварительное тестирование начинается 4 апреля.
- - Лицей "Вторая школа" (Москва) набор идет с 6 класса - экзамены уже начались и пройдут до 31 мая.
- - Физико-математический лицей 31 (Челябинск) сюда берут с 5 класса, набор пока не начался.
- - Университетская гимназия МГУ (Москва) принимают сюда с 8 класса, набор будет открыт в ближайшее время, заявку можно подать уже сейчас.
- - Республиканский лицей для одаренных детей (Саранск) поступить можно в 7 класс, экзамены пройдут в апреле
- - Президентский физико-математический лицей 239 (Санкт-Петербург) есть прием с 5 класса, отборочные туры для тех, кому не нужен интернат (лицей принимает иногородних) начинаются с 18 апреля.
- - Физтех-лицей им. Капицы (Долгопрудный) набор идет с 8 класса, 10 апреля начинаются первые испытания.
- - Школа 2007 (Москва) с 5 класса, набор идет. На 19 марта назначено ближайшее письменное собеседование.
- - Вологодский многопрофильный лицей - есть первые классы, набор начинается 1 апреля.
- - Московская школа на Юго-Западе 1543, попасть сюда можно в 5-й класс, 19 марта пройдет собрание родителей пятиклашек.
(Топ-10 школ по конкурентоспособности выпускников (RAEX-2020)