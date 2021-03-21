Госсекретарем Союзного государства назначен Дмитрий Мезенцев

Государственным секретарем Союзного государства назначен Дмитрий Мезенцев, который до этого был послом России в Минске. На должности Государственного секретаря он сменил Григория Рапоту, который занимал ее почти десять лет.

Постановление об этом подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, в данном случае выступающий как председатель Высшего государственного совета Союзного государства. В этот же день принята Директива N 1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде, его отец был полковником в отставке, фронтовым корреспондентом. В 1981 году он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, служил в железнодорожных войсках, был комсомольским лидером, работал в армейских печатных изданиях. В 1990-1991 годах он был народным депутатом Ленсовета, руководителем пресс-центра Ленгорисполкома и Ленсовета, а затем - председателем комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга, с 1996 года - заместителем председателя Госкомитета РФ по печати. Дважды был членом Совета Федерации (2002-2009, 2015-2019). Мезенцев получил опыт руководителя региона и крупной международной организации: в 2009-2012 годах он был губернатором Иркутской области, в 2013-2015 годах - генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

В 2019 году он получил назначение послом России в Беларуси. "Потенциал Союзного государства огромен! - говорил Дмитрий Мезенцев в одном из интервью. - А правды, товарищества, доверия в братских отношениях никогда не может быть слишком много. Именно это отличает подлинное союзничество, которое нельзя измерить кубометрами, тоннами, деньгами. Это то, что нельзя променять в угоду конъюнктуре сегодняшнего дня, обманувшись политическими миражами".

Заслуги

Чем запомнились десять лет работы Григория Рапоты

Григорий Рапота получил благодарность за вклад в развитие Союзного государства. Фото: РИА Новости

"Мы обречены жить вместе только в том случае, если все будем на это много работать" - так сказал однажды Григорий Рапота на расхожую фразу о том, что славянские народы всегда будут вместе. Сам он почти десять лет занимался как раз этим - работал над тем, чтобы Союзное государство России и Беларуси позволяло двум народам жить в дружбе и процветании.

Даже между родными братьями и лучшими друзьями бывают конфликты. Когда такое происходит между людьми, им бывает необходим кто-то третий, кто поможет снова помириться. У России и Беларуси этим третьим оказался Григорий Рапота - когда-то студент-бауманец, затем кадровый разведчик, дипломат, госдеятель. Он был назначен на должность Государственного секретаря Союзного государства в ноябре 2011 года. До этого был полпредом президента России- сначала в Южном федеральном округе, а затем в своем родном Поволжье.

Григорий Рапота, оказавшись связующим звеном между двумя очень близкими, но все-таки совершенно разными странами, сосредоточился на решении конкретных проблем и преодолении, казалось бы, частных трудностей, из-за которых между Россией и Беларусью сохранялись отношения "свой - чужой". Для Госсекретаря Григория Рапоты никогда не было "малых дел". С коллегами он одинаково скрупулезно решал вопросы самого разного уровня - от отмены роуминга до объединения информационных систем фитосанитарного контроля.

Открытый прошлым летом Ржевский мемориал - это тоже проект Союзного государства и его руководителя. Григорий Рапота уверен, что память о той войне, ее участниках, погибших и ветеранах, объединит белорусов и россиян. Бронзовый солдат, стоящий на месте кровопролитных боев, стал еще одним символом дружбы между двумя братскими народами, живущими в Союзном государстве. Именно ее укреплению посвятил десять лет своей жизни Григорий Рапота.

Он родился в 1944 году в Москве в семье летчика. В его послужном списке - должности замдиректора Службы внешней разведки, заместителя секретаря Совета безопасности России, он работал в дипмиссиях США, Швеции, Финляндии, был первым генеральным секретарем Евразийского экономического сообщества.