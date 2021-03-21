Российский боец Артур Бетербиев успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). В московском "Мегаспорте" Бетербиев победил немца Адама Дайнеса, одержав уже 16-ю победу нокаутом.

Нокаута в этом бою ждали изначально, но значительно раньше. Лишь четверо из 15 предыдущих соперников Бетербиева продержались больше шести раундов. И только украинец Александр Гвоздик, у которого в октябре 2019 года Артур отобрал пояс WBC, дотянул до 12-го раунда. Так вот малоизвестный Дайнес оказывал достойное сопротивление чемпиону десять раундов.

Сам немец, родившийся в селе Семеновка Омской области, объяснил свою стойкость "русской кровью". Бетербиев ссылался на психологический фактор и на физиологию: "Когда тебе постоянно говорят, что соперник слабее, это надо преодолеть. Я постарался, но удалось не на сто процентов. У меня многое не получалось. Все-таки позднее начало боя, другой часовой пояс. В восьмом или девятом раунде тренер сказал: "Хватит спать". Я про себя подумал: "Получается, все эти девять я раундов я спал?".

Сказалось еще и то, что Артур впервые в своей профессиональной карьере дрался на родине. "Щепетильная тема. В первых рядах - все знакомые, близкие, родственники - это очень сложно. Справился с этим на 65 процентов", - удивил точностью цифр боксер. Но даже со всеми этими оговорками более высокий класс Бетербиева не вызвал сомнений. В некоторое заблуждение могла ввести гематома на лбу чемпиона, которую сам боксер с интересом рассматривал в фронтальную камеру своего смартфона перед тем, как начать пресс-конференцию. Но и тут все оказалось прозаично.

- Он не попал, ударил головой или локтем. Помню этот момент, - объяснил потом Артур. - Сразу пошла кровь. Но это нормальный момент. Это бокс, не балет.

Среди тех, кто ждал более скоротечного боя, был и экс-чемпион мира по версии WBC, а ныне комментатор Григорий Дрозд, который поделился с "РГ" своей оценкой поединка.

Григорий Дрозд: Честно, Думал, что все будет побыстрее, более односторонне, но Адам Дайнес приехал не проигрывать. И все мы были приятно удивлены, что противостояние имело место. Даже были моменты, полумоменты, когда появлялась интрига. Конечно, Артур доминировал на протяжении всего поединка, его мощь, потенциал чувствовались. Но нет-нет, а удары он пропускал. Это бокс, здесь всякое может произойти, поэтому за поединком было интересно наблюдать. Думаю, то, что когда в конце немецкий угол выбросил белое полотенце, это было оправданное решение.

По словам Бетербиева, его тренер после 8-9-го раундов сказал ему, мол, хватит спать. Артур действительно спал?

Григорий Дрозд: Разумеется, он не спал, как он может спать. Понимаете, у Артура такая манера: он очень сильный и мощный боксер, но он никогда не торопится, всегда начинает спокойно, не спеша, сконцентрировано, одиночными ударами. Возможно, это спокойное начало где-то затянулось. И возможно, Бетербиев немного отпустил немца: тот стал руки опускать, комфортнее чувствовать себя в отдельных эпизодах, и это стало общую картинку менять. А в целом задача у Артура была понятная: он прессинговал, давил, лишал пространства, запирал у канатов. И своего добился.

Бетербиев не выходил на ринг почти полтора года. Этот простой как-то на нем сказался?

Григорий Дрозд: Такой длительный простой никому на пользу не пойдет. Но Артур выглядит великолепно. Хорошая физическая форма. Как мне кажется, он в порядке. Возможно, после паузы ему был нужен именно такой соперник. Но если подводить итог, чего-то настораживающего в том, как смотрелся Бетербиев, я не заметил.

Что дальше? Ждать объединительного боя с обладателем пояса WBA (Всемирная боксерская ассоциация - прим. РГ) Дмитрием Биволом?

Григорий Дрозд: Об этом говорят, и надеюсь, мы к этому придем. Думаю, что этот бой если и случится, то в России. А где еще он может быть интересен? Это будет прекрасное объединение, прекрасный поединок, если команды договорятся.

16 побед в 16 боях на счету Артура Битербиева. Все они одержаны нокаутом

Сам Бетербиев пока не спешит загадывать насчет следующего соперника. Им, к слову, может стать победитель боя за вакантный пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом, который пройдет в апреле. Что касается тех боксеров, с которыми Артур сам хотел бы встретиться, то "они уже не живые. Мохаммед Али, Майк Тайсон. А, Тайсон еще живой. Интересно было бы даже потренироваться вместе. Организуете мне с ним бой?"