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21.03.2021 19:36
Рубрика: Спорт

На трибунах все свои

Иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские игры в Токио
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Оптимистическим прогнозам организаторов Олимпиады в Токио не суждено сбыться - Игры в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года пройдут без иностранных болельщиков на трибунах.
Живьем увидеть соревнования на Играх в Токио смогут только жители Японии. Фото: АР Живьем увидеть соревнования на Играх в Токио смогут только жители Японии. Фото: АР
Живьем увидеть соревнования на Играх в Токио смогут только жители Японии. Фото: АР

Организационный комитет токийской Олимпиады в лице его генерального директора Тосиро Муто сообщил, что уже купившим билеты болельщикам из-за рубежа, а таких около миллиона, вернут деньги. Также запрет коснется и волонтеров из-за рубежа. Японские власти опасаются открывать границы и говорят, что приезжие могут завести новые, более заразные штаммы COVID-19.

Фото: iStock
Золотые медали для токийской Олимпиады изготовлены из вторсырья

Такое решение больно ударит по карману хозяев Игр, и Япония, по самым скромным подсчетам, недополучит порядка одного миллиарда двухсот миллионов долларов. Больше других от закрытых границ пострадают гостиничный и ресторанный бизнес. Напомним, что в настоящее время в Японии действует запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира и в Страну восходящего солнца могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в этой стране. Кроме того, Япония попросила другие страны, представители которых примут участие в Олимпийских играх, ввести ограничение на размер официальных делегаций. Речь идет о сопровождающих глав государств и других высоких чинов.

По данным телеканал NHK, размер делегации, сопровождающей главу страны, не должен превышать 12 человек. В случае с министрами - не более пяти. Решение оргкомитета "Токио-2020" было согласовано с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом.

Глава МОК Томас Бах не скрывал своего разочарования, о чем сообщил журналистам:

- Этот шаг был нелегким для организаторов. Но мы все прекрасно понимаем, что высшим приоритетом в условиях продолжающейся пандемии коронавируса остается безопасность всех - и болельщиков, и спортсменов, и принимающей стороны.

Разумеется, мы разделяем разочарование всех олимпийских болельщиков со всего мира и, конечно же, семей и друзей спортсменов, которые планировали приехать на Игры. Я искренне сожалею об этом. Это великая жертва для всех, но тем не менее я надеюсь, что при помощи современных технологий, телевидения, интернета весь мир сможет ощутить олимпийский дух.

Организаторы токийской Олимпиады опасаются, что иностранные болельщики могут завезти новые, более заразные штаммы коронавируса 

Тем временем лишь 23,2% японцев считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры нужно провести в стране этим летом, такие данные исследования общественного мнения обнародовало агентство Киодо.

За отмену Игр выступили 39,8%. Остальные или не определились с мнением или считают необходимым перенос Олимпиады. Как сообщает РИА Новости, более 82% испытывают беспокойство в связи с распространением новых мутаций коронавируса. Согласно обнародованным результатам, 65,6% считают темпы вакцинации в стране медленными и лишь 28,9% удовлетворены тем, как она проходит.

Опрос проводился накануне методом случайной выборки по телефону. О числе опрошенных не сообщается.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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