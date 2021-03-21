Иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские игры в Токио

Организационный комитет токийской Олимпиады в лице его генерального директора Тосиро Муто сообщил, что уже купившим билеты болельщикам из-за рубежа, а таких около миллиона, вернут деньги. Также запрет коснется и волонтеров из-за рубежа. Японские власти опасаются открывать границы и говорят, что приезжие могут завести новые, более заразные штаммы COVID-19.
Такое решение больно ударит по карману хозяев Игр, и Япония, по самым скромным подсчетам, недополучит порядка одного миллиарда двухсот миллионов долларов. Больше других от закрытых границ пострадают гостиничный и ресторанный бизнес. Напомним, что в настоящее время в Японии действует запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира и в Страну восходящего солнца могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в этой стране. Кроме того, Япония попросила другие страны, представители которых примут участие в Олимпийских играх, ввести ограничение на размер официальных делегаций. Речь идет о сопровождающих глав государств и других высоких чинов.
По данным телеканал NHK, размер делегации, сопровождающей главу страны, не должен превышать 12 человек. В случае с министрами - не более пяти. Решение оргкомитета "Токио-2020" было согласовано с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом.
Глава МОК Томас Бах не скрывал своего разочарования, о чем сообщил журналистам:
- Этот шаг был нелегким для организаторов. Но мы все прекрасно понимаем, что высшим приоритетом в условиях продолжающейся пандемии коронавируса остается безопасность всех - и болельщиков, и спортсменов, и принимающей стороны.
Разумеется, мы разделяем разочарование всех олимпийских болельщиков со всего мира и, конечно же, семей и друзей спортсменов, которые планировали приехать на Игры. Я искренне сожалею об этом. Это великая жертва для всех, но тем не менее я надеюсь, что при помощи современных технологий, телевидения, интернета весь мир сможет ощутить олимпийский дух.
Тем временем лишь 23,2% японцев считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры нужно провести в стране этим летом, такие данные исследования общественного мнения обнародовало агентство Киодо.
За отмену Игр выступили 39,8%. Остальные или не определились с мнением или считают необходимым перенос Олимпиады. Как сообщает РИА Новости, более 82% испытывают беспокойство в связи с распространением новых мутаций коронавируса. Согласно обнародованным результатам, 65,6% считают темпы вакцинации в стране медленными и лишь 28,9% удовлетворены тем, как она проходит.
Опрос проводился накануне методом случайной выборки по телефону. О числе опрошенных не сообщается.