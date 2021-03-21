Руководство ЦСКА определилось с кандидатурой нового рулевого команды. По сообщениям СМИ, им станет экс-форвард "красно-синих" Ивица Олич.

В конце прошлой недели Олич беседовал с одним из тренеров ЦСКА Василием Березуцким. Ожидается, что официально о назначении хорвата будет объявлено в ближайшие дни. Олич сменит Виктора Гончаренко, который может возглавить "Краснодар".

Добавим, что Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год. За московский клуб он провел 112 встреч и забил 41 мяч, трижды стал чемпионом страны, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Сразу по окончании карьеры в 2017 году Олич стал работать ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

Тем временем стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы. Жеребьевки состоялись в конце прошлой недели.

В Лиге чемпионов обращают на себя внимание две пары: "Реал" - "Ливерпуль" и "Бавария" - "Пари Сен-Жермен". Мадридский клуб является рекордсменом по числу побед в главном еврокубковом турнире (13 титулов). К слову, последний трофей Лиги чемпионов "сливочные" завоевали, победив в финале "Ливерпуль" в сезоне 2017/18. Ну а в прошлом сезоне трофей разыграли "Бавария" и "ПСЖ": сильнее оказались немцы (1:0).

Полностью четвертьфинальные пары Лиги чемпионов выглядят следующим образом: "Реал" - "Ливерпуль", "Бавария" - "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" - "Боруссия" Дортмунд, "Порту" - "Челси".

В полуфинале победитель пары "Баварии" с "ПСЖ" встретится либо с "Манчестер Сити", либо с дортмундской "Боруссией". Соответственно, "Реал" или "Ливерпуль" проведут матч с триумфатором противостояния "Порту" - "Челси".

Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные - 13/14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая, финал состоится 26 мая в Стамбуле.

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют следующие команды: "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" , "Арсенал" - "Славия", "Аякс" - "Рома" и "Динамо" Загреб - "Вильярреал". Первые матчи пройдут 8 апреля, ответные - через неделю.

В полуфинале победитель противостояния "Гранады" и "МЮ" встретится либо с "Аяксом", либо с "Ромой". Соответственно, кто-то из пары "Арсенал" - "Славия" сыграет с триумфатором дуэли "Динамо" Загреб - "Вильярреал".

Первые полуфиналы состоятся 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал запланирован на 26 мая в Польше.