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Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 19:24
Рубрика: Экономика

С деньгами все по-тесному

Банк России начал повышать ключевую ставку
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Банк России начал новый цикл повышения ключевой ставки. Она поднята с исторического минимума 4,25% до 4,5% годовых из-за повышенной инфляции и одновременного роста внутреннего спроса в экономике. Дальнейший рост ставки неизбежен, к концу года она может превысить и 5% - ее рост в большей степени отразится на процентах по банковским вкладам, и в меньшей - на процентах по кредитам.
Ястребиная брошь Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о возможности повышения ключевой ставки в недалеком будущем. Фото: Центральный банк РФ Ястребиная брошь Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о возможности повышения ключевой ставки в недалеком будущем. Фото: Центральный банк РФ
Ястребиная брошь Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о возможности повышения ключевой ставки в недалеком будущем. Фото: Центральный банк РФ

Большинство аналитиков ожидали, что ЦБ начнет повышать ключевую ставку только через месяц - на опорном апрельском заседании. Но Банк России решил действовать на упреждение уже в марте, повысив ключевую ставку впервые с декабря 2018 года.

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Темпы годовой инфляции, которая ускоряется еще со второй половины прошлого года, сейчас на пике: к середине марта она добралась до 5,8% при цели Банка России "вблизи 4%". При этом восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, - во многом из-за того, что деньги, которые граждане раньше тратили во время туристических поездок за рубежом, теперь остаются внутри страны и идут на потребление и сбережения. По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, это примерно 2 трлн рублей.

"Данные говорят о том, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас. Время имеет значение: если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем", - подчеркнула на пресс-конференции Набиуллина. Решительный настрой регулятора подтверждался и брошью, которую выбрала глава ЦБ (в последний год это еще один способ коммуникации Банка России с рынком и СМИ). Брошь Набиуллиной была в виде ястреба - так называют приверженцев роста процентных ставок в экономике.

Несмотря на это, повышение ключевой ставки до нейтрального уровня (это 5-6%, при таком уровне ставки денежно-кредитная политика не оказывает на экономику ни стимулирующего, ни сдерживающего эффекта) должно быть плавным, сообщила Набиуллина. Поэтому регулятор предпочел увеличить ставку на минимально возможное значение - 0,25 процентного пункта, хотя обсуждался и вариант с 0,5 процентного пункта, уточнила глава ЦБ. Пока в ЦБ считают, что ставка может вырасти до нейтрального уровня и в 2021 году.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Очевидно, что в апреле Банку России придется заметно обновить прогнозы по инфляции. Сейчас она слишком отдалилась от цели ЦБ, а далеко не все факторы, которые ее разгоняют, Банк России может контролировать (например, рост мировых цен на продовольствие или внешний спрос). Скорее всего, сейчас годовая инфляция на пике, а с апреля она может начать снижаться, допустила Набиуллина. Однако к цели в 4% инфляция вернется теперь только в первой половине 2022 года, считают в Банке России.

Ключевая ставка дойдет до 5% к концу года, а в 2022 году повысится до 5,5%, прогнозирует экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, существует 30-процентная вероятность того, что ставка достигнет 5,5% уже в этом году - это может произойти, если правительство примет решение заметно расширить меры бюджетной поддержки.

Сейчас мы находимся на пике годовой инфляции, но с апреля она может пойти на снижение

Произошедший и теперь неизбежный будущий рост ключевой ставки будет трансформироваться в рост ставки по банковским депозитам, прежде всего наиболее популярной срочности: от полугода до года и чуть больше года, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Кредитные ставки при этом могут быть затронуты меньше, допускает он. "Ставки по ипотеке пока по-прежнему заякорены на действующую госпрограмму льготной ипотеки. Ставки по кредитам без обеспечения могут существенно не измениться, поскольку в меньшей степени определяются стоимостью фондирования банков, и в большей степени - надбавками за риск. Эти надбавки - на фоне ожидаемого роста экономики, доходов населения и снижения безработицы - должны сокращаться", - говорит аналитик. Так, глава Сбербанка Герман Греф, проводивший пресс-конференцию почти одновременно с Набиуллиной, не исключил, что банк в ближайшие недели подумает о небольшой "корректировке вверх" ставок по вкладам и кредитам.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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