К Земле приближается потенциально опасный астероид

В ближайшие часы мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, сообщается на сайте NASA. Он приблизится на расстояние в два миллиона километров и пронесется с огромной скоростью - 34 км в секунду. Это в пять с лишним раз дальше, чем до Луны.

Отмечается, что никакой угрозы столкновения с нашей планетой нет. Тем не менее такое расстояние от Земли астрономы считают близким, поэтому FO32 назван потенциально опасным астероидом.

Астероид относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 810 земных дней или 2,22 земных года, максимально удаляясь от него на 465 миллионов километров и приближаясь на 44 миллиона километров. Этот астероид обнаружили еще двадцать лет назад. Астрономы предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году. Тогда он промчится на расстоянии примерно 2,83 миллиона километров.

Наблюдение за космическим объектом 21 марта станет прекрасной возможностью получить более точное представление о размере астероида, его поверхности и составе. По оценкам специалистов, предполагаемый диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров.