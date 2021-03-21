Зарубежные курорты включились в борьбу за российских туристов, у них будет больше возможностей подобрать подходящий вариант отдыха. Греция готова отменить все ограничения на въезд россиян с 14 мая, Кипр отменяет карантин для них с 1 апреля, Черногория уже ждет туристов из России, вакцинированных "Спутником V".

До пандемии российские туристы ежегодно тратили на зарубежный отдых около 35 млрд долларов. После смягчения ограничений вернуть свою долю этого пирога хотели бы многие страны.

Самыми востребованными были европейские морские курорты. Греция пока пускает только по 500 российских туристов в неделю. Но уже скоро квоту увеличат до четырех тысяч в неделю, а с 14 мая будет принимать наших туристов без ограничений. Власти страны даже готовы всем желающим посетить ее россиянам выдать шенгенские визы, заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика в эфире телеканала "Россия 24". Для въезда нужно будет представить либо отрицательный тест на COVID-19, либо тест на наличие антител к коронавирусу, либо сертификат о прохождении вакцинации. При этом сертификаты о прививке "Спутником V" признаются наравне с европейскими, только они должны быть переведены на английский язык. Недельный летний тур в Грецию на двоих с проживанием в отеле "пять звезд" обойдется примерено в 130 тысяч рублей на двоих.

В Кипр - еще одно из любимых россиянами направлений отдыха - въезд российским туристам еще закрыт, но с 1 апреля Россию переведут из "серой" в "красную" категорию стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это означает, что на остров смогут приезжать туристы. При этом россияне должны будут за 24 часа до вылета зарегистрироваться на специальном сервисе Cyprus Flight Pass и дважды сдать ПЦР-тесты: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Вместе с открытием границ Кипр возобновит также выдачу туристических виз россиянам. Туроператоры пока не формировали турпакеты на Кипр. Но по прежнему опыту такой отдых примерно сопоставим по стоимости с Турцией.

В Черногории для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до прибытия, наличие антител к коронавирусу или вакцинирование "Спутником V", сообщил госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Иван Джурович (его слова приводит РИА Новости).

В Греции сертификаты о прививке "Спутником V" признаются наравне с европейскими, только они должны быть переведены на английский

Российских туристов хотели бы также видеть и в Испании. Представители турсектора страны рассчитывают, что страна откроется для россиян в августе этого года и предлагают своему правительству рассмотреть возможность заключить двустороннее соглашение с Россией и некоторыми другими странами о взаимном обмене туристами.

Таиланд открыт для российских туристов, но помимо теста там придется пройти семидневный карантин.

Принимают туристов из России также Шри-Ланка, Тунис, Доминикана. Однако эти направления более популярны осенью. К тому же Россия пока возобновила авиасообщение только с 24 странами, из которых собственно туристическими направлениями являются Турция, Греция, ОАЭ, Сейшельские острова, Мальдивы, Танзания, Египет и Куба.

Влиять на предпочтения россиян будут и цены. Стоимость большинства недельных туров на двоих превышает 100 тысяч рублей.

В любом случае россияне пока не спешат бронировать туры за рубеж, при этом в Крыму и на черноморском побережье Кавказа во многих отелях все места до конца лета уже раскуплены.