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Рубрика: Экономика

Туристы делают открытие за открытием

Средиземноморские курорты включились в борьбу за россиян
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Зарубежные курорты включились в борьбу за российских туристов, у них будет больше возможностей подобрать подходящий вариант отдыха. Греция готова отменить все ограничения на въезд россиян с 14 мая, Кипр отменяет карантин для них с 1 апреля, Черногория уже ждет туристов из России, вакцинированных "Спутником V".
Греция для привлечения российских туристов обещает без проблем выдавать шенгенские визы. Фото: AP Греция для привлечения российских туристов обещает без проблем выдавать шенгенские визы. Фото: AP
Греция для привлечения российских туристов обещает без проблем выдавать шенгенские визы. Фото: AP

До пандемии российские туристы ежегодно тратили на зарубежный отдых около 35 млрд долларов. После смягчения ограничений вернуть свою долю этого пирога хотели бы многие страны.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей

Самыми востребованными были европейские морские курорты. Греция пока пускает только по 500 российских туристов в неделю. Но уже скоро квоту увеличат до четырех тысяч в неделю, а с 14 мая будет принимать наших туристов без ограничений. Власти страны даже готовы всем желающим посетить ее россиянам выдать шенгенские визы, заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика в эфире телеканала "Россия 24". Для въезда нужно будет представить либо отрицательный тест на COVID-19, либо тест на наличие антител к коронавирусу, либо сертификат о прохождении вакцинации. При этом сертификаты о прививке "Спутником V" признаются наравне с европейскими, только они должны быть переведены на английский язык. Недельный летний тур в Грецию на двоих с проживанием в отеле "пять звезд" обойдется примерено в 130 тысяч рублей на двоих.

В Кипр - еще одно из любимых россиянами направлений отдыха - въезд российским туристам еще закрыт, но с 1 апреля Россию переведут из "серой" в "красную" категорию стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это означает, что на остров смогут приезжать туристы. При этом россияне должны будут за 24 часа до вылета зарегистрироваться на специальном сервисе Cyprus Flight Pass и дважды сдать ПЦР-тесты: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Вместе с открытием границ Кипр возобновит также выдачу туристических виз россиянам. Туроператоры пока не формировали турпакеты на Кипр. Но по прежнему опыту такой отдых примерно сопоставим по стоимости с Турцией.

В Черногории для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до прибытия, наличие антител к коронавирусу или вакцинирование "Спутником V", сообщил госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Иван Джурович (его слова приводит РИА Новости).

В Греции сертификаты о прививке "Спутником V" признаются наравне с европейскими, только они должны быть переведены на английский

Российских туристов хотели бы также видеть и в Испании. Представители турсектора страны рассчитывают, что страна откроется для россиян в августе этого года и предлагают своему правительству рассмотреть возможность заключить двустороннее соглашение с Россией и некоторыми другими странами о взаимном обмене туристами.

Таиланд открыт для российских туристов, но помимо теста там придется пройти семидневный карантин.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Названы самые любимые туристами регионы России

Принимают туристов из России также Шри-Ланка, Тунис, Доминикана. Однако эти направления более популярны осенью. К тому же Россия пока возобновила авиасообщение только с 24 странами, из которых собственно туристическими направлениями являются Турция, Греция, ОАЭ, Сейшельские острова, Мальдивы, Танзания, Египет и Куба.

Влиять на предпочтения россиян будут и цены. Стоимость большинства недельных туров на двоих превышает 100 тысяч рублей.

В любом случае россияне пока не спешат бронировать туры за рубеж, при этом в Крыму и на черноморском побережье Кавказа во многих отелях все места до конца лета уже раскуплены.

Экономика Туризм

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