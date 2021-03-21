Кассу кинопроката в выходные возглавил мультфильм "Райя и последний дракон"

"Пара из будущего" стала пятым прибыльным российским релизом в этом году. "Батя" добрался до 0.5 млрд руб. кассовых сборов.

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 18-21 марта продолжает возглавлять мультфильм Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Пола Бриггса и Джона Рипы "Райя и последний дракон" - 107 млн руб. и 682 млн руб. за 18 дней показов. Далее следует семейная ретро-мелодрама Александра Домогарова-мл. с бюджетом 105 млн руб. "Пальма" - 103 млн руб. На третьем месте боевик с элементами черной комедии Ильи Найшуллера "Никто" - 95 млн руб.

Четвертая позиция у фантастико-комедийной мелодрамы Алексея Нужного с бюджетом 200 млн руб. "Пара из будущего" - 60 млн руб. и 460.5 млн руб. на третьей неделе показов. И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд анимационно-игровая комедия Тима Стори "Том и Джерри" - 30 млн руб. и 593 млн руб. за 25 дней показов.

Сказочный мультфильм Алексея Цицилина с бюджетом 362 млн руб. "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" стартовал в 1 534 кинотеатрах с кассой 29 млн руб.

Комедийная ретро-мелодрама Дмитрия Ефимовича с бюджетом 95 млн руб. "Батя" после этого уик-энда преодолела рубеж в 0.5 млрд руб. общей кассы.