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21.03.2021 19:00
Рубрика: Общество

Во вторсырье обнаружены субсидии и льготы

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Компании, использующие вторичное сырье для выпуска своей продукции, смогут получить налоговые льготы, субсидии, доступ к льготному кредитованию и лизингу. Такие меры поддержки предусматривает законопроект о вторичных материальных ресурсах, который минприроды опубликовало для общественного обсуждения.
Разные правила будут установлены для обращения со вторичными материальными ресурсами и вторичным сырьем. Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

"Предлагается все виды продукции из вторичных материальных ресурсов зарегистрировать в ГИС "Промышленность", чтобы их производители получали соответствующие преференции из бюджета по установленным правилам", - объяснили в минприроды. Это станет стимулом для использования вторсырья.

Государство поможет регионам закупить контейнеры для сбора отходов

Документ призван помочь реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Его цель - создание объектов утилизации отходов мощностью 8,3 млн тонн к 2024 году и 18,5 млн тонн к 2030 году.

С принятием этого закона будет устранена терминологическая путаница, которая приводит к спорам в судах между предпринимателями и надзорными органами, считают в минприроды. Документ зафиксирует, что вторичные материальные ресурсы - это отходы, которые образованы в результате производства и потребления, при этом сохранили в себе полезные свойства и компоненты, которые можно использовать при производстве какой-то продукции или при осуществлении какой-то хозяйственной деятельности. Обращение с ними должно соответствовать требованиям закона об отходах производства и потребления. Право собственности на вторичные ресурсы будет закреплено за объектами обработки отходов. По замыслу разработчиков законопроекта это будет хорошей мотивацией для повышения глубины извлечения полезных компонентов из бытового мусора.

Продукт переработки вторичных материальных ресурсов решено считать вторичным сырьем. Отходы должны иметь соответствующие паспорта, а продукция их переработки (в том числе вторсырье) - сертификат соответствия ГОСТу, ТУ или другие документы стандартизации.

Компании, использующие вторсырье для выпуска продукции, смогут получить налоговые льготы 

"Чтобы четко разграничить момент преобразования отхода в продукцию, нужно установить соответствующие правила обращения со вторичными материальными ресурсами и вторичным сырьем, - добавили в минприроды. - В таких правилах предлагается определить особенности сбора и накопления вторичных ресурсов, их транспортирования до объектов обработки и утилизации, группировку их по видам компонентного и химического состава, которые определяют способы и методы утилизации, а также особенности экологически безопасного обращения с ними. Для вторсырья будут созданы информационно-технические справочники, где будут указаны все способы и методы его образования из вторичных материальных ресурсов, в том числе и без применения специальных технологий (например: высушивание, выдерживание в определенных условиях)".

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