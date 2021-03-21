Кто отвечает за чистоту мусорных площадок

"Сегодня либо управляющая компания собирает деньги за коммунальную услуги по вывозу отходов и передает их регоператору, либо жители по умолчанию переходят на прямые договоры с регоператором. Ответственность за место погрузки содержимого контейнеров в мусоровозы несет регоператор. Обустройство, содержание контейнерной площадки в чистоте - это уже зона ответственности органа местного самоуправления", - разъяснила "РГ" исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
Проще говоря, если при погрузке мусора в мусоровоз часть отходов оказалась на земле, убрать их должны сотрудники компании-оператора. А вот мусор, которые люди оставляют по краям контейнерной площадки (например, мебель), обязаны убирать дворники. "Если вы живете в многоквартирном доме, то надо уточнить в управляющей компании, относится ли контейнерная площадка к общедомовому имуществу, входят ли в плату за жилищные услуги расходы на содержание контейнерных площадок", - добавили в ППК "Российский экологический оператор". Другое дело - если и оператор за собой не убирает и дворники не спешат наводить чистоту. Тогда, как советует Разворотнева, надо обращаться с жалобами во все надзорные органы.
На проблему переполненных контейнерных площадок обратили внимание уже и в правительстве Московской области. "Мы поставим контейнерные площадки под видеонаблюдение", - заявил на прошлой неделе региональный министр ЖКХ Антон Велиховский. Изображение с камер будет выводиться на интерактивную карту и опять же в автоматическом режиме подавать сигналы о том, что контейнеры переполнены. По словам Велиховского, при такой системе власти сами будут видеть, что происходит на площадках. Пока же проблема начинает решаться только тогда, когда на нее пожалуются жители.