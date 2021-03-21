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21.03.2021 19:00
Рубрика: Общество

Кто отвечает за чистоту мусорных площадок

Текст: Алексей Дуэль, Ольга Игнатова, Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Жители Солнечногорского района Московской области после перехода на прямые договоры по вывозу мусора с регоператором ООО "Экопромсервис" столкнулись с тем, что площадки с мусорными контейнерами сами стали представлять горы мусора. Хотя до февраля, то есть до перехода на прямые договоры с регоператором, такого не было. В управляющей компании "Ваш дом", которая обслуживает часть населенных пунктов района, пояснили, что когда платежи за вывоз ТБО шли через УК, ее сотрудники убирали контейнерную площадку.

"Сегодня либо управляющая компания собирает деньги за коммунальную услуги по вывозу отходов и передает их регоператору, либо жители по умолчанию переходят на прямые договоры с регоператором. Ответственность за место погрузки содержимого контейнеров в мусоровозы несет регоператор. Обустройство, содержание контейнерной площадки в чистоте - это уже зона ответственности органа местного самоуправления", - разъяснила "РГ" исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Фото: iStock
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Проще говоря, если при погрузке мусора в мусоровоз часть отходов оказалась на земле, убрать их должны сотрудники компании-оператора. А вот мусор, которые люди оставляют по краям контейнерной площадки (например, мебель), обязаны убирать дворники. "Если вы живете в многоквартирном доме, то надо уточнить в управляющей компании, относится ли контейнерная площадка к общедомовому имуществу, входят ли в плату за жилищные услуги расходы на содержание контейнерных площадок", - добавили в ППК "Российский экологический оператор". Другое дело - если и оператор за собой не убирает и дворники не спешат наводить чистоту. Тогда, как советует Разворотнева, надо обращаться с жалобами во все надзорные органы.

На проблему переполненных контейнерных площадок обратили внимание уже и в правительстве Московской области. "Мы поставим контейнерные площадки под видеонаблюдение", - заявил на прошлой неделе региональный министр ЖКХ Антон Велиховский. Изображение с камер будет выводиться на интерактивную карту и опять же в автоматическом режиме подавать сигналы о том, что контейнеры переполнены. По словам Велиховского, при такой системе власти сами будут видеть, что происходит на площадках. Пока же проблема начинает решаться только тогда, когда на нее пожалуются жители.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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