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21.03.2021 12:40
Рубрика: Спорт

Масс-старты на этапе КМ по биатлону в Швеции перенесены из-за шторма

Текст: Артур Нанян
Организаторы последнего этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) перенесли на несколько часов время начала мужского и женского масс-стартов. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Фото: AP Photo/Darko Bandic Фото: AP Photo/Darko Bandic
Фото: AP Photo/Darko Bandic

Причина изменений - сильный ветер. В Эстерсунде даже объявлено штормовое предупреждение. Таким образом, женский масс-старт начнется в 17.30 по московскому времени, мужской - в 19.15. Изначально соревнования должны были стартовать в 15.00 и 17.30 соответственно.

Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images
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В мужском масс-старте должен определиться обладатель "Большого хрустального глобуса". Если гонка так и не состоится, то победителем станет норвежец Стурла Холм Легрейд. Он опередит соотечественника Йоханнес Бе всего на одно очко (1005 против 1004). Бе накануне заявил, что отмена гонки станет для него личной катастрофой. У женщин досрочную победу в общем зачете Кубка мира одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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