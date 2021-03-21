Масс-старты на этапе КМ по биатлону в Швеции перенесены из-за шторма

Причина изменений - сильный ветер. В Эстерсунде даже объявлено штормовое предупреждение. Таким образом, женский масс-старт начнется в 17.30 по московскому времени, мужской - в 19.15. Изначально соревнования должны были стартовать в 15.00 и 17.30 соответственно.

В мужском масс-старте должен определиться обладатель "Большого хрустального глобуса". Если гонка так и не состоится, то победителем станет норвежец Стурла Холм Легрейд. Он опередит соотечественника Йоханнес Бе всего на одно очко (1005 против 1004). Бе накануне заявил, что отмена гонки станет для него личной катастрофой. У женщин досрочную победу в общем зачете Кубка мира одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф.