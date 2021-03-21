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Рубрика: Спорт

Месси стал рекордсменом по числу матчей за "Барселону"

Текст: Артур Нанян
Фото: LLUIS GENE / AFP Фото: LLUIS GENE / AFP
Фото: LLUIS GENE / AFP

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси побьет сегодня очередной рекорд, сообщается в "Твиттере" каталонского клуба.

Фото: REUTERS
Месси оформил дубль в матче против "Уэски"

Месси попал в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании в гостях против "Реал Сосьедада". Эта игра - 768-я для него в стане "сине-гранатовых". Таким образом, Лионель станет единоличным лидером по числу официальных встреч за "Барселону", превзойдя достижение экс-хавбека сборной Испании Хави (767). Ранее новоизбранный президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заявил, что намерен любой ценой удержать Месси в клубе. Контракт аргентинца с "Барселоной" заканчивается этим летом. Где он продолжит карьеру - пока неясно.

"Лео знает, как важно для меня, чтобы он остался. Мы сделаем все возможное, чтобы это случилось. Он знает, что не может уйти", - сказал Лапорта.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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