Месси стал рекордсменом по числу матчей за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси побьет сегодня очередной рекорд, сообщается в "Твиттере" каталонского клуба.

Месси попал в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании в гостях против "Реал Сосьедада". Эта игра - 768-я для него в стане "сине-гранатовых". Таким образом, Лионель станет единоличным лидером по числу официальных встреч за "Барселону", превзойдя достижение экс-хавбека сборной Испании Хави (767). Ранее новоизбранный президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заявил, что намерен любой ценой удержать Месси в клубе. Контракт аргентинца с "Барселоной" заканчивается этим летом. Где он продолжит карьеру - пока неясно.

"Лео знает, как важно для меня, чтобы он остался. Мы сделаем все возможное, чтобы это случилось. Он знает, что не может уйти", - сказал Лапорта.