Министр обороны Болгарии Верховному судье: Вас мать рожала или трансгендер?

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов подверг жесткой критике решение Верховного суда начать процедуру рассмотрения вопроса о переосмыслении понятий пола и брака как союза мужчины и женщины. Глава силового ведомства напомнил, что в конституции страны уже содержатся определения указанных терминов и изменению эти трактовки не подлежат.

Свое возмущение Каракачанов выразил в открытом письме руководителю Верховного суда Лозану Панову.

"Я Вам задам один простой вопрос - Вас мать рожала или трансгендер? - призвал министр Панова к ответу в послании, опубликованном на его странице в Facebook. - В Болгарии женщина-мать, семья и дети являются основной ценностью, стоящей на страже общества".

По мнению Каракачанова, попытки подмены таких основополагающих понятий напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности. Министр обороны указал на абсурдность инициативы на фоне наблюдающегося в республике демографического кризиса.

"Кому это нужно? Чьи интересы защищают люди в подотчетном Вам суде, господин Панов? - говорится в обращении. - Суд не должен обслуживать идеологию, вредящую болгарскому народу".

Каракачанов выразил намерение и впредь бороться с тем, чтобы "извращение не становилось нормой". При этом он подчеркнул, что подавляющая доля населения Болгарии солидарна с его категоричной позицией.