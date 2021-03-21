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21.03.2021 23:12
Рубрика: В мире

Министр обороны США совершил необъявленный визит в Кабул

Текст: Максим Макарычев

Министр обороны США Ллойд Остин приземлился в Кабуле в воскресенье на фоне неопределенности относительно того, как долго американские войска будут оставаться в этой стране. Остин находился с первым визитом в Афганистане в качестве главы Пентагона. Об этой поездке не было объявлено ранее. В Кабуле он встретился с президентом Ашрафом Гани и другими афганскими официальными лицами, а также с послом США в этой стране Россом Уилсоном и американским командующим в Афганистане генералом армии Остином Миллером, сообщает The Washington Post.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Американские СМИ уточняют, что главной темой в ходе переговоров был вопрос о сроках вывода военнослужащих США из Афганистана. На прошлой неделе телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что президент Байден рассматривает возможность оставить американских военнослужащих в Афганистане до ноября. Это, отмечают эксперты, нарушит крайний срок вывода войск - 1 мая, который бывшая администрация Трампа согласовала с представителями "Талибана" (группировка запрещена в РФ). Сам Байден сказал в интервью ABC News, что будет "сложно" вывести все американские войска из Афганистана к 1 мая, однако, если крайний срок будет продлен, он "будет не намного дольше".

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил в письме президента Афганистана Гани в начале марта, что талибы могут быстро завоевать территорию этой страны, если американские и натовские силы будут выведены из нее, сообщает Associated Press. В письме, как отметило агентство, говорилось, что Соединенные Штаты все еще рассматривают срок вывода войск к 1 мая, "среди других вариантов".

Пентагон сообщил, что в Афганистане находится 2500 американских военнослужащих - это наименьшее число с момента ввода войск в 2001 году. На веб-сайте НАТО говорится, что в Афганистане находится около 10 тысяч военнослужащих из 36 государств-членов. В сентябре прошлого года афганское правительство и талибы начали переговоры о прекращении многолетней войны, но этот процесс затормозился. Представители обеих сторон заявили, что готовы ускорить переговоры, но талибы настаивали на соблюдении согласованных сроков вывода войск. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в феврале, что военный альянс "уйдет, когда придет время". По данным NPR, талибы уже контролируют основные дороги в Афганистане, а в последние месяцы совершили целенаправленные нападения и убийства известных афганцев.

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