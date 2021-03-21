Нередко бывает, что человек, получивший обвинительный приговор, по каким-то причинам задерживается в камере следственного изолятора. Или он может быть переведен в СИЗО из колонии, например, для допросов по другим уголовным делам. На практике осужденный в таком случае может лишиться многих положенных по закону вещей, скажем, возможности встречаться с родными.

"Нахождение осужденных в СИЗО является достаточно частым явлением, - подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - Отдельные осужденные находятся в СИЗО по несколько лет, когда участвуют в качестве подсудимых по уголовным делам, возбужденным против них по ранее неизвестным фактам преступной деятельности. Случаи предоставления длительных свиданий осужденным в СИЗО неизвестны. Это связано в том числе и с отсутствием в СИЗО соответствующих оборудованных помещений для проведения длительных свиданий".

Впрочем, по словам других экспертов, если осужденный отбывает срок в хозотряде СИЗО, то возможность получения длительных свиданий у него есть. Если же осужденный находится в СИЗО, например, как свидетель по другому уголовному делу, то до сих пор длительные свидания ему не предоставлялись. Недавно Конституционный суд счел такое положение не соответствующим Основному Закону.

Высшая судебная инстанция указала, что лишение свободы предполагает поддержание осужденными семейных отношений, включая длительные свидания. Реализация этих прав зависит от вида исправительного учреждения, режима отбывания наказания и воспитательных мер.

Временное ограничение права на свидания допускается, но не может быть произвольным. При этом факт пребывания осужденного в следственном изоляторе не меняет условий исполнения наказания и правового положения лица как осужденного.

В постановлении особо отмечается, что осужденный должен сохранять свой статус с присущими ему правами и обязанностями, включая право на свидания.

Теперь Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, исправляющий ситуацию.

На подследственных и подсудимых нормы проекта не распространяются. Сегодня теоретически у них есть право на общение с родными. Однако для этого надо получить разрешение следователя, что усложняет дело. Ведь следователи легко могут потребовать ответной "услуги", например, чистосердечного признания.

Правозащитники и адвокатское сообщество предлагает изменить ситуацию: дать право арестанту на общение с родными без предварительной визы следствия. А следователям дать возможность запрещать такое общение, когда для того есть веские причины.