Новости

В России начали расти цены на новостройки 19:46
Социологи: В Германии ожидают скорого скорого ослабления локдауна 19:37
В Москве в квартире умершей женщины нашли голодного младенца 19:12
В Казанском цирке во время представления подрались слоны 18:56
В Петербурге задержали генерального директора компании "Петрострой" 18:10
Красноярского чиновника отправили под домашний арест за гибель 4 детей 17:23
В московском метро ввели в график движение на "серой" ветке 17:02
Кассу кинопроката в выходные возглавил мультфильм "Райя и последний дракон" 16:59
"Аталанта" обыграла "Верону", Миранчук был заменен во втором тайме 16:52
К Земле приближается потенциально опасный астероид 16:33
В московском метро человек упал под поезд 16:29
Александра Чернявского увезли со спектакля "Хомо Эректус" на "скорой" 16:18
Москве выдали участника наркокартеля, совершившего преступление в РФ 16:15
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы 16:13
Видео: Во Львовской области пациентов ковидной больницы кормят через окно 16:11
На "серой" ветке московского метро остановили движение поездов 15:37
Число отравившихся смоленских школьников выросло до 24 14:27
В Москве водитель "скорой помощи" открыл стрельбу на дороге 14:19
Путин на следующей неделе проведет совещание по вакцинам 14:12
Экс-посол США в Германии "стал президентом" и высмеял Байдена 13:55
Песков: Путин и Шойгу катаются на вездеходе и гуляют по тайге 13:34
В петербургских "Крестах" убили заключенного 13:11
В "Единой России" приостановят членство Белозерцева 12:56
Под Белгородом 277 горняков эвакуировали из шахты из-за пожара 12:55
Губернатора Пензенской области задержали за взятку в 31 млн рублей 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 19:29
Рубрика: Происшествия

Встречи затянутся

В СИЗО разрешат длительные свидания заключенным
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Министерство юстиции России разработало законопроект, гарантирующий право на длительное свидание осужденным, находящимся в следственных изоляторах.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Нередко бывает, что человек, получивший обвинительный приговор, по каким-то причинам задерживается в камере следственного изолятора. Или он может быть переведен в СИЗО из колонии, например, для допросов по другим уголовным делам. На практике осужденный в таком случае может лишиться многих положенных по закону вещей, скажем, возможности встречаться с родными.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Совфед поддержал закон о блокировке телефонов в СИЗО и колониях

"Нахождение осужденных в СИЗО является достаточно частым явлением, - подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - Отдельные осужденные находятся в СИЗО по несколько лет, когда участвуют в качестве подсудимых по уголовным делам, возбужденным против них по ранее неизвестным фактам преступной деятельности. Случаи предоставления длительных свиданий осужденным в СИЗО неизвестны. Это связано в том числе и с отсутствием в СИЗО соответствующих оборудованных помещений для проведения длительных свиданий".

Впрочем, по словам других экспертов, если осужденный отбывает срок в хозотряде СИЗО, то возможность получения длительных свиданий у него есть. Если же осужденный находится в СИЗО, например, как свидетель по другому уголовному делу, то до сих пор длительные свидания ему не предоставлялись. Недавно Конституционный суд счел такое положение не соответствующим Основному Закону.

Высшая судебная инстанция указала, что лишение свободы предполагает поддержание осужденными семейных отношений, включая длительные свидания. Реализация этих прав зависит от вида исправительного учреждения, режима отбывания наказания и воспитательных мер.

Временное ограничение права на свидания допускается, но не может быть произвольным. При этом факт пребывания осужденного в следственном изоляторе не меняет условий исполнения наказания и правового положения лица как осужденного.

Фото: из личного архива Данила Сергеева
Криминолог объехал 79 стран, изучая преступные сообщества и тюрьмы мира

В постановлении особо отмечается, что осужденный должен сохранять свой статус с присущими ему правами и обязанностями, включая право на свидания.

Теперь Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, исправляющий ситуацию.

На подследственных и подсудимых нормы проекта не распространяются. Сегодня теоретически у них есть право на общение с родными. Однако для этого надо получить разрешение следователя, что усложняет дело. Ведь следователи легко могут потребовать ответной "услуги", например, чистосердечного признания.

Правозащитники и адвокатское сообщество предлагает изменить ситуацию: дать право арестанту на общение с родными без предварительной визы следствия. А следователям дать возможность запрещать такое общение, когда для того есть веские причины.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст Тюремная реформа Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену
Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву
За сутки в России подтверждено 9299 случаев COVID-19 в 84 регионах
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
Рар: США не решатся на торговую войну с Германией из-за "Северного потока-2"
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты