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Рубрика: Экономика

Чтобы пашню не снесло

Найден способ, как сохранить земли сельхозназначения
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Минсельхоз внес в правительство обновленную госпрограмму по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель. Сейчас их около 44 млн га. Из них за 10 лет планируется ввести в оборот не менее 13 млн. С помощью программы минсельхоз надеется и сохранить имеющиеся сельхозземли. За последние 10 лет их площадь сократилась более чем на 18 млн га - в законодательстве для этого слишком много "дыр".

Чтобы пресечь их вывод, ученые Почвенного института им. Докучаева предлагают минсельхозу отнести все земли сельхозназначения к особо ценным и разбить их на три уровня ценности, рассказал "РГ" заведующий отделом Госреестра почвенных ресурсов института Владимир Столбовой. Имеющие более 50 баллов (из 100) по качеству и урожайность зерновых выше 25 центнеров с га предлагается отнести к федеральному уровню ответственности; от 25 до 50 баллов и урожайность от 12,5 до 25 центнеров с га - к региональному; ниже этого - к муниципальному. Таким образом, судьбу самых ценных земель смогут решать только федеральные власти, наименее ценных - муниципальные. Сейчас методики определения ценности сельхозземель вовсе не существует, отмечает Столбовой.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Для расчета качества земель ученые использовали формулу, которая рекомендована минэкономразвития для оценки кадастровой стоимости.

По сути, единственный механизм защиты особо ценных земель - понятие "особо продуктивные сельскохозяйственные угодья" в Земельном кодексе. К ним относятся земли стоимостью выше средней кадастровой по муниципальному району, пояснили в минсельхозе. Такие земли использовать для других целей не допускается. Но и этот механизм нельзя считать эффективным, признают в минсельхозе. Методика определения кадастровой стоимости не учитывает качественную оценку земель. К тому же относить или нет землю к особо продуктивным сельхозугодьям, решают по своему усмотрению регионы. И далеко не во всех есть такие перечни. Кроме того, из законодательства неясно, что такое "вид сельскохозяйственных угодий", как устанавливать виды сельхозугодий. Нет порядка их трансформации, установления границ земель сельхозназначения и т.д. Даже особо ценные продуктивные сельхозугодья могут быть переведены в другую категорию в случае установления или изменения черты населенных пунктов, строительства линейных объектов, недропользования.

В мае 2020 года российский президент указал на необходимость уточнить критерии особо ценных земель сельхозназначения, ввести для регионов обязанность устанавливать их границы. Эти данные должны вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В минсельхозе считают, что все сельхозугодья должны быть отнесены к ценным землям - это основа производственного потенциала земель сельхозназначения. Уже из них должны быть выделены особо ценные земли сельхозназначения, для которых будет установлен особый правовой режим. Определять особо ценные земли минсельхоз предполагает "с учетом количественных и качественных характеристик". Но механизм их определения в ведомстве не уточняют.

Включать в особо ценные все земли неправильно - города тоже должны развиваться, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Но простых механизмов, как ограничить вывод земель сельхозназначения, много. Например, можно продавать право застройки на территориях, которые предполагается застроить по долгосрочным планам развития этих территорий. А деньги от этого зачислять в местные бюджеты. "Это американский механизм покупки права застройки наоборот", - говорит эксперт. По ее словам, в Московской области и Москве предусмотрен платеж за вовлечение, но этот механизм непрозрачный. Нужно учитывать качество земель с введением коэффициента к цене в зависимости от ценности. Другой способ - заключение соглашений о сельхозиспользовании земель и начисление штрафов, если их продают под застройку. Еще один - обязательства федеральных властей не брать под строительство федеральных объектов ценные земли.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Татьяна Карабут
Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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