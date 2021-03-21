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21.03.2021 21:24
Рубрика: Спорт

Разбили волжский лед

Московские армейцы повели в серии с "Локомотивом"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 59(8410)
Московский ЦСКА вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ярославским "Локомотивом". В третьем матче в гостях армейцы дожали волжан в овертайме 2:1 и с тем же счетом повели в противостоянии.
В четвертьфинальной серии ЦСКА - "Локомотив" пока побеждает тот, кто забивает первым. Фото: Михаил Синицын/РГ В четвертьфинальной серии ЦСКА - "Локомотив" пока побеждает тот, кто забивает первым. Фото: Михаил Синицын/РГ
В четвертьфинальной серии ЦСКА - "Локомотив" пока побеждает тот, кто забивает первым. Фото: Михаил Синицын/РГ

В этой серии пока что незыблем закон: кто первый забивает, тот и выигрывает. Так было в первом матче, завершившемся победой "Локо" - 2:0, и во втором, в котором сильнее оказался уже ЦСКА - 4:1. Подтвердилось правило и в воскресенье, хотя "железнодорожники" сделали все, чтобы его изменить.

СКА и "Авангард" сравняли счет в сериях в плей-офф КХЛ

Гости вышли вперед на 11-й минуте встречи, когда удачно на добивании сыграл Константин Окулов. Не бог весть, какое преимущество, но по такой плотной и вязкой игре, которую предложили друг другу соперники, оно могло оказаться критическим. И все же "Локомотив" нашел силы отыграться. В третьем периоде на 44-й минуте проворней всех на отскоке оказался уже Павел Тютнев. Для 18-летнего парня эта шайба стала первой в карьере на стадии плей-офф.

В оставшееся основное время команды предсказуемо не рисковали. Тем неожиданней получилась развязка в овертайме. Уже на второй его минуте армейцы лучше сориентировались в серии рикошетов у чужих ворот, в результате чего Антон Слепышев нанес решающий бросок.

Впрочем, в этой серии все только начинается. Четвертый матч состоится снова в Ярославле в понедельник.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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А вот в параллельном противостоянии, где бодаются казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев", многое, кажется, уже понятно. После переезда серии в Уфу "Ак Барс" снова выиграл - 2:1 и теперь ведет в зеленом дерби со счетом 3:0. У победителей отличились Кирилл Петров и Михаил Глухов. Единственную шайбу хозяев забросил Дмитрий Кугрышев.

Казанцам снова удалось наглухо закрыть ударное финское звено соперника во главе с Теему Хартикайненом. А предложить достойную альтернативу "Салават" пока не может. У юлаевцев за всю серию все три заброшенных шайбы, что слишком мало, чтобы побить "барсов".

Отметим, что 22 марта третьи матчи пройдут в сериях "Динамо" (Москва) - СКА и "Металлург" - "Авангард". В обоих противостояниях счет пока 1:1.

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