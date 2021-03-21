На помощь пострадавшим от наводнения в Австралии выделят средства

Проливные дожди, прошедшие вдоль восточного побережья Австралии в выходные, вызвали сильнейшее за полвека наводнение в некоторых районах, вынудив тысячи людей эвакуироваться из домов и повредив сотни строений.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклиан заявила, что ливни по всему штату, самому густонаселенному в Австралии, где проживают восемь миллионов человек, оказались хуже, чем ожидалось изначально, особенно в низменных районах на северо-западе Сиднея. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в своем посте в Facebook объявил о федеральной финансовой помощи пострадавшим.

Жителям в некоторых районах на северо-западе Сиднея было приказано немедленно эвакуироваться из своих домов посреди ночи, поскольку стремительные воды вызвали масштабные разрушения. По телевидению и в социальных сетях было показано, как разрушенные потоками воды дома и линии электропередачи перекрывают дороги, ломают деревья и разрушают дорожную инфраструктуру. По оценкам экстренных служб, общее количество разрушенных домов исчисляется "сотнями". Несколько основных дорог были закрыты по всему штату, а во многих школах были отменены занятия в понедельник. Как сообщает The Guardian, потеря домашнего скота во время паводка в штате была настолько велика, что была создана специальная группа в Facebook, чтобы помочь людям найти потерянных животных. По состоянию на вечер воскресенья, группа насчитывала более 2 тысяч членов, и люди публикуют изображения плавающего домашнего скота и рассказы об их спасении во время наводнения.

Предупреждения об опасности наводнения и эвакуации в выходные действовали примерно в 13 районах Нового Южного Уэльса, включая Хантер, один из основных винодельческих регионов Австралии. Отметим, что этот регион особенно пострадал от разрушительных лесных пожаров в конце 2019 и начале 2020 года, когда было выжжено почти семь процентов территории Нового Южного Уэльса. Экстремальные погодные условия также повлияли на доставку вакцины COVID-19 по всему Новому Южному Уэльсу. По прогнозам метеорологов, ливни продлятся до середины следующей недели.

Между тем

Январь 2020 года был самым жарким месяцем в Австралии за всю историю наблюдений, при этом, как отмечают эксперты, средние национальные температуры почти на градус превышали предыдущий эталонный показатель и на 2,9 градуса оказались выше среднего долгосрочного значения. В Новом Южном Уэльсе средняя температура была почти на 6 градусов выше, чем считалось нормальным в прошлом веке. Но 2021 год, напротив, стал более прохладным, и из-за погодного цикла Ла-Нинья большая часть восточного побережья оказалась залита проливными дождями.