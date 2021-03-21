Новости

Месси стал рекордсменом по числу матчей за "Барселону" 22:31
В Майами-Бич из-за беспорядков задержаны десятки человек 22:26
На помощь пострадавшим от наводнения в Австралии выделят средства 22:21
В Вооруженных силах за сутки вылечили от коронавируса 37 военнослужащих 22:12
В ЛНР заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы 21:58
Губернатор Пензенской области Белозерцев доставлен в Москву 21:54
Трамп создаст свою соцсеть 21:49
Эндокринолог назвала необычную причину разводов 21:24
Назван точный срок прихода весны в Москву 21:13
В Краснодаре водитель иномарки протаранил пять машин на парковке 21:12
Латыпов прокомментировал итоги масс-старта в Эстерсунде 20:40
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V" 20:34
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики 20:33
В России начали расти цены на новостройки 19:46
Социологи: В Германии ожидают скорого ослабления локдауна 19:37
В Москве в квартире умершей женщины нашли голодного младенца 19:12
В Казанском цирке во время представления подрались слоны 18:56
В Петербурге задержали генерального директора компании "Петрострой" 18:10
Красноярского чиновника отправили под домашний арест за гибель 4 детей 17:23
В московском метро ввели в график движение на "серой" ветке 17:02
Кассу кинопроката в выходные возглавил мультфильм "Райя и последний дракон" 16:59
"Аталанта" обыграла "Верону", Миранчук был заменен во втором тайме 16:52
К Земле приближается потенциально опасный астероид 16:33
В московском метро человек упал под поезд 16:29
Александра Чернявского увезли со спектакля "Хомо Эректус" на "скорой" 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 22:21
Рубрика: В мире

На помощь пострадавшим от наводнения в Австралии выделят средства

Текст: Максим Макарычев

Проливные дожди, прошедшие вдоль восточного побережья Австралии в выходные, вызвали сильнейшее за полвека наводнение в некоторых районах, вынудив тысячи людей эвакуироваться из домов и повредив сотни строений.

Из-за ливней на востоке Австралии началась эвакуация жителей

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклиан заявила, что ливни по всему штату, самому густонаселенному в Австралии, где проживают восемь миллионов человек, оказались хуже, чем ожидалось изначально, особенно в низменных районах на северо-западе Сиднея. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в своем посте в Facebook объявил о федеральной финансовой помощи пострадавшим.

Жителям в некоторых районах на северо-западе Сиднея было приказано немедленно эвакуироваться из своих домов посреди ночи, поскольку стремительные воды вызвали масштабные разрушения. По телевидению и в социальных сетях было показано, как разрушенные потоками воды дома и линии электропередачи перекрывают дороги, ломают деревья и разрушают дорожную инфраструктуру. По оценкам экстренных служб, общее количество разрушенных домов исчисляется "сотнями". Несколько основных дорог были закрыты по всему штату, а во многих школах были отменены занятия в понедельник. Как сообщает The Guardian, потеря домашнего скота во время паводка в штате была настолько велика, что была создана специальная группа в Facebook, чтобы помочь людям найти потерянных животных. По состоянию на вечер воскресенья, группа насчитывала более 2 тысяч членов, и люди публикуют изображения плавающего домашнего скота и рассказы об их спасении во время наводнения.

Предупреждения об опасности наводнения и эвакуации в выходные действовали примерно в 13 районах Нового Южного Уэльса, включая Хантер, один из основных винодельческих регионов Австралии. Отметим, что этот регион особенно пострадал от разрушительных лесных пожаров в конце 2019 и начале 2020 года, когда было выжжено почти семь процентов территории Нового Южного Уэльса. Экстремальные погодные условия также повлияли на доставку вакцины COVID-19 по всему Новому Южному Уэльсу. По прогнозам метеорологов, ливни продлятся до середины следующей недели.

Между тем

Январь 2020 года был самым жарким месяцем в Австралии за всю историю наблюдений, при этом, как отмечают эксперты, средние национальные температуры почти на градус превышали предыдущий эталонный показатель и на 2,9 градуса оказались выше среднего долгосрочного значения. В Новом Южном Уэльсе средняя температура была почти на 6 градусов выше, чем считалось нормальным в прошлом веке. Но 2021 год, напротив, стал более прохладным, и из-за погодного цикла Ла-Нинья большая часть восточного побережья оказалась залита проливными дождями.

В мире Океания Австралия Происшествия ЧП Стихийные бедствия

Главное сегодня

Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V"
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики
"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену
В России начали расти цены на новостройки
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов