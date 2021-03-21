Назван точный срок прихода весны в Москву

Метеорологическая весна в Москве и в целом в центральной России должна наступить 25 марта. Эту дату в беседе с РИА "Новости" обозначил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Предстоящие понедельник и вторник еще будут относительно холодными: ночью ожидается до минус 5. В среду после заката - даже до минус 9, но зато днем воздух прогреется до плюс 6. В дальнейшем в темное время суток столбики термометра будут находиться около нулевой отметки, однако к концу недели в дневные часы в Москве температура повысится до +10 градусов.

"Метеорологическая весна в текущем сезоне наступит 25 марта, что по старому климатическому стилю на 2 дня раньше положенного", - отметил Евгений Тишковец.