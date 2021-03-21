Названы шесть продуктов, которые опасно покупать в супермаркете

Есть ряд продуктов, которые не стоит приобретать в супермаркетах, несмотря на скидки и привлекательный внешний вид, передает WeChat.

Автор материала из Китая считает, что одним из таких продуктов является мясной фарш, который, по его мнению, преимущественно делают из мясных остатков или не очень свежего мяса.

То же самое касается доступной курицы-гриль, которая готовится от перележавшей на прилавке охлажденной курицы. Нераспроданное куриное мясо крепко зажаривают, используя разные добавки, так, чтобы оно выглядело аппетитно и приятно пахло.

Рыба из супермаркета - также не лучший выбор, считает автор материала. Так как замороженный продукт в таких местах берут редко (по сравнению с рынками), а из-за несоблюдения температурных режимов рыба может несколько раз оттаивать и опять же многократно замораживаться.

Кроме того, не стоит покупать в магазине нарезанные фрукты (в них почти не остается ничего полезного), готовые наборы специй с непонятным сроком хранения и соленые овощи, которые продают на вес в контейнерах. В последних из-за долгого хранения активно размножаются бактерии. И чтобы продлить срок годности товара, в него опять же добавляют соль и прочие вещества.