Норвежская биатлонистка Тандревольд выиграла масс-старт на этапе КМ

Представительница Норвегии Ингрид Тандревольд заняла первое место в гонке с общего старта на последнем этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Второй финишировала белоруска Диана Алимбекова, третьей - немка Франциска Пройс. Тандревольд допустила пять промахов на огневых рубежах, Алимбекова и Пройс - по шесть.

Что касается россиянок, то в сложных погодных условиях наши девушки боролись за медали и показали лучшие результаты в сезоне. Ульяна Кайшева впервые в карьере заняла пятое место в кубковой гонке. В свою очередь Светлана Миронова, финишировала восьмой.

Добавим, что этап Кубка мира в Эстерсунде завершится сегодня мужским масс-стартом.