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Рубрика: Культура

Ностальгический weekend: 5 по-настоящему советских уголков Москвы

Текст: Мария Шепталова
Советская эстетика и ретро-мотивы невероятно популярны в современной культуре: сериал "Внутри Лапенко", коллекции дизайнеров Lesyanebo и Ulyana Sergeenko, стилизованные проекты "Чикен Карри", кампейны Gucci с участием Николая Дроздова. Ушедшая эпоха стала частью современной жизни. Еще сильнее захотелось вернуться в прошлое в период пандемии, когда мир кардинально изменился. Но вирус постепенно отступает, а в Москве начинается долгожданная весна. В преддверии настоящей оттепели мы собрали пять уголков столицы, где можно окунуться в атмосферу СССР и стать на мгновение героем любимых скетчей.

Экспозиция советских калькуляторов в музее Яндекса

Математика - царица наук. Все слышали это выражение от родных, выросших в советское время. Прикоснуться к коллекции ретро-калькуляторов и даже попробовать программировать на них можно в Магазине и музее Яндекса.

Фото: пресс-служба Государственного музея имени А. С. Пушкина
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"Музей советских калькуляторов" впервые открылся в 2015 году в школе № 1368 в Москве. Владелец экспонатов Константин Голота начал собирать коллекцию в конце 90-х с целью найти все калькуляторы, выпущенные советской и российской промышленностью с 1964 по 1993 год. В основном это устройства марки "Электроника".

В коллекции почти 50 экспонатов. Например, карманный Б3-09 весит всего 400 граммов. Его сделали под популярный в СССР размер кармана 16x9x4 см.

Среди программируемых калькуляторов в коллекции есть МК-90 с графическим экраном 120x60 точек и МК-85 (впервые с языком Бейсик, он же BASIC). Последняя модель построчно отображает программы на индикаторе в режиме бегущей строки. Не менее интересны и протокалькуляторы - механические и электромеханические арифмометры.

Кроме того, в музее есть постоянная экспозиция ретро-компьютеров и техники. Можно увидеть Apple середины 1990-х и первый сервер Яндекса.

Адрес: м. Парк культуры, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13. Магазин и Музей работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Музей советских игровых автоматов

Накануне распада СССР отечественная промышленность выпускала с начала 70-х около ста различных игровых автоматов. Большинство советских игровых разработок имели в основе японские прототипы. Предком "Морского боя" был американский автомат Sea Raider, а его прототипом - японская игра Periscope компании SEGA.

Сейчас в музее советских игровых автоматов можно сыграть с другом в "Хоккей-М", порулить на "Магистрали" и самостоятельно вытянуть "Репку". Перевести дух можно, пропустив стаканчик газировки.

Адрес: м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, дом 12. Музей работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00.

Центр Творческих Индустрий "Фабрика"

ЦТИ "Фабрика" - уникальный творческий кластер, арт-пространство, которое сохранило первозданную архитектуру комплекса. "Фабрика" работает в зданиях старейшего советского предприятия "Октябрь". С 1924 года на предприятии производили техническую бумагу: кальку, ватман, сырье для полиграфии и многое другое.

На территории "Фабрики" регулярно проходят выставки. Сейчас посетители могут поучаствовать в эксперименте со 100-летней историей по мотивам советского гибридного искусства 1920-х.

Адрес: м. Бауманская/Электрозаводская, Переведеновский переулок, дом 18.

"Буфет №11"

На станции "Арбатская" Филевской линии есть буфет, в котором время застыло в 60-х. Ничего не изменилось. Те же консервы, советский лимонад, салаты и горячие блюда на витринах. Цены по-советски низкие: стакан компота стоит 28 рублей, бутерброд - 40 рублей, попробовать рыбу жареную "по-ленинградски" (пикшу) можно всего за 89 рублей.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Открылся буфет в 1968 году и с тех пор, не считая реконструкции, кормит сотрудников метрополитена и пассажиров синей ветки.

Кто-то видит в интерьере буфета отсылки к сталинскому ампиру, архитектуре 20-х годов, кто-то - лишь кооперативное кафе времен ранней перестройки. Реконструкторы заявляют, что в помещении удалось воссоздать атмосферу 30-х годов прошлого века. В отделке пола применили орнамент в стиле конструктивизма, сложенный четырехцветной плиткой. На потолке - бронзовые люстры. Стены облицевали метлахской плиткой, потолок декорирован репродукциями советских плакатов.

Адрес: м. Арбатская, ул. Знаменка, дом 14/1.

ВДНХ

Выставку достижений народного хозяйства знал каждый советский гражданин. Важность комплекса сложно переоценить, на его территории построены десятки павильонов, советских республик и тех, что посвящены успехам СССР в целом - в космосе, животноводстве, растениеводстве…

Сегодня это один из главных памятников советской архитектуры. Экстерьеры отражают техники работы с материалами не только союзных республик, но и регионов РСФСР.

Любую прогулку здесь можно превратить в квест: даже известные по фотографиям постройки разбросаны далеко друг от друга, так что маршрут стоит планировать заранее.

Чтобы насладиться Фонтаном дружбы народов, надо зайти на ВДНХ с центрального входа. Если же вы решили поужинать по-брежневски в ресторане "Оттепель", то стоит выбрать вход возле городка космонавтов.

"Московский звёздный городок" - это, пожалуй, одна из самых неочевидных архитектурных достопримечательностей ВДНХ. Необычного вида жилой комплекс был построен по распоряжению Председателя Совмина СССР Алексея Косыгина в 1986 году. ЖК для тех, кто летал, и тех, кто отправлял товарищей в долгие полеты, до сих пор одна из престижных и исторически значимых построек столицы. Больше жилых домов на территории выставочного комплекса нет.

Адрес: м. ВДНХ, проспект Мира, 119.

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