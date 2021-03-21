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21.03.2021 19:32
Рубрика: Спорт

Вырвался из клетки

Нурмагомедов навсегда покинул октагон
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил свое решение завершить карьеру. Официально об этом было объявлено после пятничной встречи нашего бойца и главы UFC Даны Уайта.

- Когда у тебя есть сила, популярность, деньги, отказаться от всего этого очень сложно. Возможно, люди никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение, - заявил Хабиб в интервью для ESPN. - Я чувствую, что мне нужно остановиться. Потому что каждый мой бой, каждый тренировочный лагерь отнимает годы у моей матери.

Фото: Stephan Savoia/AP
Названы бойцы, которые подерутся за вакантный титул Нурмагомедова

Хабиб признался, что он доволен своей карьерой. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

- Я пришел в этот спорт, чтобы стать лучшим. Я чемпион мира, защищал титул трижды, выиграл главный бой в истории UFC, я лучший боец вне зависимости от весовой категории, - отметил Нурмагомедов. - Мне остается драться ради денег. Но такие бои мне не нужны. Мне нечего доказывать. Я добился всего в этом спорте, мне больше нечего делать.

Бой за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, состоится 15 мая на турнире UFC 262 между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Шарлисом Оливейрой.

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