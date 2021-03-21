- Когда у тебя есть сила, популярность, деньги, отказаться от всего этого очень сложно. Возможно, люди никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение, - заявил Хабиб в интервью для ESPN. - Я чувствую, что мне нужно остановиться. Потому что каждый мой бой, каждый тренировочный лагерь отнимает годы у моей матери.
Хабиб признался, что он доволен своей карьерой. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.
- Я пришел в этот спорт, чтобы стать лучшим. Я чемпион мира, защищал титул трижды, выиграл главный бой в истории UFC, я лучший боец вне зависимости от весовой категории, - отметил Нурмагомедов. - Мне остается драться ради денег. Но такие бои мне не нужны. Мне нечего доказывать. Я добился всего в этом спорте, мне больше нечего делать.
Бой за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, состоится 15 мая на турнире UFC 262 между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Шарлисом Оливейрой.