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21.03.2021 17:22
Рубрика: Общество

Онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга

Текст: Михаил Русин

На опухоль головного мозга может указывать ряд симптомов, которые проявляются все сильнее в течение промежутка времени от нескольких недель до месяцев. При этом часто возникают и дополнительные симптомы.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на клинического онколога-консультанта из Манчестера Кэтрин МакБейн.

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"Помимо припадка, который может возникнуть сам по себе, у большинства людей будет сочетание симптомов, которые развиваются и становятся более заметными в течение двух-трех месяцев. Это та ситуация, которая должна побудить к разговору с терапевтом", - отмечает МакБейн.

Она рекомендует обратиться к врачу в случае внезапного припадка. Также тревожным признаком является внезапная слабость на одной стороне тела, которая к тому же проявляется все сильнее в течение нескольких недель. Например, может возникнуть такое ощущение, что человек не способен как следует поднимать ногу при ходьбе. Насторожить должно и заметное нарушение или нечеткость речи.

Кроме того, у людей с опухолью головного мозга могут проявляться изменения в поведении. Они становятся более замкнутыми или не справляются с задачами, которые выполняли раньше. Например, такие люди не могут играть на привычном музыкальном инструменте или пользоваться интернет-банкингом.

К возможным симптомам опухоли мозга могут относиться ухудшение зрения и проблемы с чтением или толкованием слов. Головная боль тоже может свидетельствовать об этом опасном заболевании, но, как правило, она является лишь одним из сопутствующих симптомов. Если же головная боль является единственным симптомом, то обычно это такая боль, которая отличается от головной боли, которую человек испытывал раньше.

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