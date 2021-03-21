Определились полуфиналисты Кубка Англии по футболу

В Кубке Англии по футболу определились все участники полуфиналов. По итогам жеребьевки "Челси" встретится с "Манчестер Сити", а "Саутгемптон" с "Лестером".

В воскресенье в Кубке Англии определились два последних участника полуфиналов. "Челси" на своем поле переиграл "Шеффилд Юнайтед" - 2:0, а в самом интригующем противостоянии "Лестер" принимал "Манчестер Юнайтед".

В первом тайме команды обменялись точными ударами. На гол нападающего хозяев Келечи Ихеаначо после чудовищной ошибки Фреда гости ответили забитым мячом в исполнении Мэйсона Гринвуда. После перерыва сольный прорыв полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса завершился неотразимым ударом. А точку в матче поставил Ихеаначо, замкнувший головой навес на дальнюю штангу.

В перерыве этого матча прошла жеребьевка полуфиналов. По ее итогам "Лестер" сыграет с "Саутгемптоном " 17 апреля, а "Челси" с "Манчестер Сити" - 18 апреля. Матчи пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".