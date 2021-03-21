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Рубрика: Экономика

Предъявителю сего кода

Выдача первых цифровых паспортов намечена на декабрь
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
В начале декабря 2021 года в России начнется выдача электронных паспортов в виде пластиковой карточки с чипом. В мобильном приложении портала госуслуг данные будут зашифрованы в виде QR-кода. Такой проект указа президента минцифры разместило для общественного обсуждения.

На "пластиковом" паспорте будет ФИО гражданина, его фото и папиллярные узоры двух пальцев. Адрес регистрации будет записан на чипе. Карточка будет применяться в России наравне с традиционным бумажным паспортом. Оформить электронный паспорт можно будет с 1 декабря 2021 года в Москве. В других регионах - по мере технической готовности, но после 1 июля 2023 года выдача таких паспортов должна производиться по всей стране.

Фото: AFP
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При желании на телефон можно будет установить приложение (мобильный идентификатор), которое будет "дублировать" данные электронного паспорта в виде QR-кода. Активировать приложение можно будет в МФЦ. Его разработку глава минцифры Максут Шадаев анонсировал еще в мае прошлого года - этой идее способствовало использование цифровых пропусков в период самоизоляции.

В первое время совместимых с приложением услуг будет не так много, рассказали в пресс-службе минцифры, но их список будет расширяться. Пока ведомство договорилось с правительством Москвы опробовать с помощью приложения в 2021-2022 годах заключение договоров (например, на платные образовательные услуги), трудовых договоров, покупку услуг операторов сотовой связи, оформление пропусков. Кроме того, предъявив на кассе "паспортный" QR-код, можно будет купить алкоголь и сигареты.

"Паспортный" QR-код можно будет предъявлять, например, в магазине

В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в приложении будут "цифровые двойники" и других документов: "У человека появится возможность хранить в своем мобильном телефоне удостоверение личности, водительские права, справку о регистрации по месту жительства, что будет очень удобно".

Экономика Отрасли Связь Власть Право Личные документы Правительство Минцифры Законопроекты и комментарии

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