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Рубрика: Власть

Песков: Путин и Шойгу катаются на вездеходе и гуляют по тайге

Текст: Кира Латухина

Президент и министр обороны проводят эти выходные в сибирской тайге. Как рассказал информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин и Сергей Шойгу катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", - сообщил Песков.

В ближайшее время пресс-служба Кремля распространит видео и фотографии из поездки.

Помимо прогулок и катания на вездеходах, Шойгу показал Путину мастерскую, где он занимается своим хобби - обрабатывает сухие деревья и изготавливает поделки из древесины.

Ранее Шойгу не раз сопровождал Путина на отдыхе в тайге. Например, осенью 2019 года они поднялись в горы и любовались природой. А годом ранее президент был в Тыве: вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковы, а также директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды. Летом 2017 года Путин провел два дня в Сибири, занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. С ним тоже был Шойгу и возглавлявший тогда Хакасию Виктор Зимин.

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