В Боливии очередное, типичное для Латинской Америки политическое расследование. На скамье подсудимых Жанин Аньес, бывшая исполняющая обязанности президента Боливии. Ее задержали в городе Тринидад, расположенном примерно в 600 км от Ла-Паса.

Как сообщают авторитетное испанское издание El país и боливийская газета El Deber, Жанин нашли в доме ее матери, спрятавшейся в прикроватном ящике. Сбежать в параллельную реальность, к сожалению, не вышло, и Жанин Аньес с гордо поднятой головой решила следовать процессуальному течению. Однако что же послужило триггером для ареста бывшей главы государства? И почему многие фигуры на политической доске мира отвернулись от экс-лидера?

Жанин Аньес эффектно встала у руля управления государством в конце 2019 года во время тяжелейшего кризиса, разразившегося после выборов 20 октября, которые привели к отставке Эво Моралеса. Но не прошло и двух лет, как, Жанин Аньес и некоторые бывшие министры обвиняются в "терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре" с целью свержения экс-президента Эво Моралеса. И Аньес, и пяти уже экс-министрам предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности, главным образом в отношении населения после так называемого государственного переворота. Обвинения весьма серьезные. Оппозиционные партии яростно отрицают то, что в ноябре 2019 года в Боливии произошел госпереворот. Более того, они настаивают на том, что, будучи экс-президентом, Жанин Аньес может быть осуждена только парламентом, а не обычными судами.

Правозащитная организация Humans Rights Watch раскритиковала применение термина "терроризм" в данном контексте. Однако в дальнейшем директор Human Rights Watch по Северной и Южной Америке Хосе Мигель Виванко отметил, что во время президентства Жанин Аньес действительно "были зафиксированы серьезные нарушения человеческих прав и отвратительные массовые убийства", и призвал к расследованию "с полным уважением к надлежащей процедуре".

Жанин Аньес осталась в мировом политическом океане почти одна. Но где же "спасательный круг" Запада, который ранее рукоплескал приходу Аньес к власти? А теперь равнодушно выбросил ее за борт мировой политики.

В этой связи стоит вспомнить, что во время назначения Жанин Аньес на должность исполняющей обязанности президента Боливии, США стали первой страной поддержавшей назначение Аньес. Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео поздравил в ноябре 2019 Жанин Аньес "с вступлением на этот пост в момент большой ответственности, когда существует необходимость восстановления порядка в Боливии".

Теперь же новый госсекретарь США Блинкен равнодушен к судьбе Жанин Аньес. Правительство США дежурно призвало Боливию "защищать" межамериканские гражданские права, но не стало комментировать задержание бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес.