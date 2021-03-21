Новости

Посол России прокомментировал отношения с Британией 04:16
Байден счел вице-президента США Харрис умнее себя 03:52
Посол РФ в США Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций 02:28
Гол вратаря принес "Севилье" ничью в матче против "Вальядолида" 02:09
Опубликовано видео нокаутирующего удара Бетербиева в поединке с Дайнесом 01:51
Женская сборная России по гандболу завоевала право сыграть на Олимпиаде 01:27
В Сербии прошли протесты против ограничений из-за COVID-19 01:20
В Швеции захотели выпускать вакцину "Спутник V" 00:28
Чемпионат РФ по скоростному спуску на коньках прошел в парке "Патриот" 20.03.2021
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 398 тысяч человек 20.03.2021
Батуренко назначен новым главным тренером "Ротора" 20.03.2021
Россиянам предоставили право безвизового въезда в Северную Македонию 20.03.2021
В Киеве радикалы штурмуют офис Зеленского 20.03.2021
СМИ: С Оличем в ЦСКА вернутся Красич и Рахимич 20.03.2021
Посол России покинул Вашингтон, чтобы вылететь в Москву на консультации 20.03.2021
От коронавируса умер хореограф, заслуженный артист РФ Владимир Кирсанов 20.03.2021
В пустыне Калифорнии появится полностью напечатанный на 3D-принтере район 20.03.2021
СКА и "Авангард" сравняли счет в сериях в плей-офф КХЛ 20.03.2021
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Москве 12-летней девочки 20.03.2021
От COVID-19 умер оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко 20.03.2021
Запуск ракеты "Союза-2.1а" с 38 спутниками перенесен на 22 марта 20.03.2021
США тайно модернизируют арсеналы ядерных бомб в Европе 20.03.2021
Лавров обсудит в Китае перспективы стратегического взаимодействия 20.03.2021
Российские авиакомпании готовы к возобновлен­ию сообщения с Кубой 20.03.2021
В центре Москвы такси сбило баскетболиста Никиту Шабалкина 20.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 04:16
Рубрика: Власть

Посол России прокомментировал отношения с Британией

Россия и Великобритания продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения между странами "практически мертвы". Об этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью британской радиостанции LBC.

МИД РФ расширил ответные санкции против Великобритании

"Великобритания выбрала враждебный курс в отношении России, что не находит понимания у российской стороны, - цитирует ТАСС главу российской дипмиссии в Соединенном Королевстве. - Своими действиями британские власти не оставляют пространства для политического диалога".

Посол также обратил внимание на то, что в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который был опубликован 16 марта, вообще не упоминается диалог с Россией. При этом говорится, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260, а также сделать страну значимым игроком в космосе, усилить кибербезопасность, ведя борьбу "со злонамеренными действиями в киберпространстве", создать новый оперативный центр по борьбе с терроризмом, представить в этом году новый глобальный санкционный режим против лиц, которые, по мнению Лондона, причастны к коррупции.

Россия в документе характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства. Премьер-министр Борис Джонсон ранее назвал этот документ самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД

Главное сегодня

Российские авиакомпании готовы к возобновлен­ию сообщения с Кубой
Посол России покинул Вашингтон, чтобы вылететь в Москву на консультации
Козак предложил изменить принцип заседаний "нормандской четверки"
В Швеции захотели выпускать вакцину "Спутник V"
Женская сборная России по гандболу завоевала право сыграть на Олимпиаде
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам