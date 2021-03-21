Посол России прокомментировал отношения с Британией

Россия и Великобритания продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения между странами "практически мертвы". Об этом посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью британской радиостанции LBC.

"Великобритания выбрала враждебный курс в отношении России, что не находит понимания у российской стороны, - цитирует ТАСС главу российской дипмиссии в Соединенном Королевстве. - Своими действиями британские власти не оставляют пространства для политического диалога".

Посол также обратил внимание на то, что в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который был опубликован 16 марта, вообще не упоминается диалог с Россией. При этом говорится, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260, а также сделать страну значимым игроком в космосе, усилить кибербезопасность, ведя борьбу "со злонамеренными действиями в киберпространстве", создать новый оперативный центр по борьбе с терроризмом, представить в этом году новый глобальный санкционный режим против лиц, которые, по мнению Лондона, причастны к коррупции.

Россия в документе характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства. Премьер-министр Борис Джонсон ранее назвал этот документ самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны.