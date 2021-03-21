Посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье прибыл в Москву для проведения консультаций на фоне обострения напряженности в отношениях двух стран.

Днем ранее Антонов на служебном автомобиле добрался с территории посольства в Вашингтоне до Нью-Йорка. Перед вылетом из нью-йоркского аэропорта Джона Кеннеди дипломат рассказал, что в Москве предстоит "большая работа" в различных ведомствах по анализу двусторонних связей. "Российская сторона всегда подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии российско-американских отношений в той же степени, что наши американские коллеги, - напомнил Антонов. - Надо определиться". Ранее в МИД России заявили, что посол приглашен в Москву для поиска путей выправления взаимодействия между РФ и США.

Крайне редкое для дипломатических будней приглашение последовало после резких высказываний, которые президент США Джозеф Байден сделал в нашумевшем интервью телеканалу ABC News в адрес российского президента Владимира Путина. За последние два десятка лет Москва всего трижды приглашала российских послов из других стран (из Грузии в 2006 году, из Таджикистана - в 2011-м, из Украины - в 2014-м), а из США глава российской дипмиссии в последний раз вылетал в таких обстоятельствах в 1998 году в связи с началом американо-британской операции "Лиса в пустыне" против Ирака.

По прилете в московский аэропорт Шереметьево Антонов не стал общаться с журналистами. Такого рода публичная сдержанность сегодня выглядит все более редкой классикой дипломатии, в то время как тон на международной арене задают броские слова перед камерами. Как метко заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, "в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия". "Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран, - констатировал министр. - Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечения к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах".

Американская внешняя политика - конечно, зеркало внутренней, а там сейчас царит глубокий раздор, мода клеймить соперников последними словами вместо того, чтобы решать реальные проблемы. Так и внешнюю политику американские пресса и эксперты сегодня оценивают не по содержанию, а по резкости публичных заявлений. Характерно и то, что американская пресса поначалу не обратила внимания на оскорбительные выпады Байдена в отношении российского лидера, а затем сильно удивилась решению Москвы пригласить из-за них своего посла на консультации. Такое удивление - прямое следствие двух параллельных процессов. С одной стороны, после провалившейся "перезагрузки" Вашингтон постепенно сводил реальное содержание двустороннего диалога с Москвой к нулю, а после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году истеблишмент превратил этот диалог в разменную монету во внутриполитических дрязгах. В результате, по-видимому, американские политики настолько уверены, что терять в двусторонних отношениях нечего, что даже немыслимые прежде выпады в адрес России сегодня никого не шокируют.

В США думают, что терять в диалоге с Россией нечего, но их фриковая дипломатия грозит непредсказуемыми и хаотическими последствиями

Двусторонняя повестка между странами практически отсутствует, равно как и устойчивый диалог по мировым проблемам. Но такой подход дальновидным уж точно не назовешь. Например, во времена "холодной войны" между Россией и США тоже по большому счету не было активной торговли, но после Карибского кризиса в 1962 году тогдашнее американское руководство куда больше нынешнего понимало необходимость уважительного диалога с государством, которое входит в пятерку постоянных членов СБ ООН и обладает сопоставимым с США ядерным арсеналом.

Несмотря на призывы специалистов, время все больше вымывает у сегодняшнего поколения американских политиков память о том, что сама по себе возможность масштабного конфликта никуда не исчезла. "Обстановка в мире была опасна и до этой ссоры, ведь обе стороны модернизируют ядерные арсеналы, а высшие военные чины в США предупреждают о растущей угрозе ядерной войны с Россией и Китаем", - пояснил в беседе с "РГ" профессор истории Американского университета Питер Кузник, указав: "Произошедшее только делает эти угрозы все более реальными и ощутимыми". Он напомнил, как в свое время Рональд Рейган поначалу заигрывался с угрозами в адрес СССР, а затем сильно удивился, что его угрозы в Москве воспринимали всерьез и готовились к конфликту.

Наконец, даже наличие более понятных американцам торгово-экономических интересов в отношениях сегодня не является панацеей от "фриковой дипломатии". Наглядным подтверждением тому стала первая для администрации Байдена встреча с высокой делегацией из Китая, состоявшаяся на Аляске в конце прошлой недели. Хотя двум крупнейшим экономикам мира есть что обсуждать по существу, госсекретарь Энтони Блинкен предпочел начать переговоры с морализаторства о правах человека и обещаний не сглаживать противоречия с КНР. Представители Китая в долгу не остались, ответив критикой гегемонии Вашингтона. Блинкен, выслушав, вновь затянул свою песню, после чего застоявшихся журналистов наконец пригласили покинуть переговорную. Но китайский министр уступать не хотел и потребовал, чтобы репортеры остались, вновь выстрелив отповедью в адрес США. Такая "ястребиность" Байдена и Ко напугала даже журналистов газеты The Washington Post, обычно приветствующих выпады в адрес России и Китая. "Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними либо конфронтация и противоборство станут новой нормой", - рассуждает газета, не без оснований заключая, что практикуемый Вашингтоном "разрыв правил общепринятого дипломатического искусства" создает "непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия".