Новости

Песков: Путин и Шойгу катаются на вездеходе и гуляют по тайге 13:34
В петербургских "Крестах" убили заключенного 13:11
В "Единой России" приостановят членство Белозерцева 12:56
Под Белгородом 277 горняков эвакуировали из шахты из-за пожара 12:55
Главу Пензенской области Белозерцева задержали за взятку в 31 млн рублей 12:36
Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг 12:27
В Краснодаре водитель устроил ДТП с 8 пострадавшими и сбежал 12:10
В Иссык-Кульской области Киргизии появилась аллея "Российской газеты" 12:07
Оперштаб: Еще 1371 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:08
Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40 лет 10:53
Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву 10:51
Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке спровоцировать кровопролитие 10:47
3D-моделирование помогло узнать имена убийц князя Андрея Боголюбского 10:47
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта 10:32
Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара 10:28
В Москве сегодня потеплеет до +1 градуса 10:15
Рар: США не решатся на торговую войну с Германией из-за "Северного потока-2" 09:52
Пашинян подтвердил покупку у России Су-30 без ракет 09:35
В Ставрополе задержали хулиганов, избивших мужчину с ребенком на руках 09:32
В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом 09:29
Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до девяти 08:51
Власти Венесуэлы сообщили о теракте на газовом заводе 08:37
Врач-невролог назвал самые опасные позы во время сна 08:29
Власти курортного Майами-Бич ввели режим ЧП из-за наплыва отдыхающих 07:34
Япония попросила страны ограничить размеры своих делегаций на Олимпиаде 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 12:27
Рубрика: Культура

Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг

Текст: Наталья Лебедева

Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, опередив Швецию и Данию. Весь мир сходит с ума от поэзии Пушкина и заслушивается "Божественной комедией" Данте Алигьери.

Фото: Михаил Визель/ РГ
В Москве вручили премии "Поэт года" и "Писатель года"

"Мы литературоцентричная и поэзиецентричная страна. Думаю, что только у нас до сих пор сохранилась традиция поздравительных адресов на юбилеи, в которых есть непременная рифма "поздравляю/желаю", - объясняет первое место России шеф-редактор Международном сервисе аудиокниг Storytel Константин Мильчин

Второе и третье место занимают слушатели из Швеции и Дании. В пятерку также вошли Нидерланды и Индия.

Популярность поэзии резко выросла с началом прошлогодней самоизоляции. Видимо, слушатели решили уделить внимание тем вещам, на которые в обычной жизни у них не хватало времени.

Топ самых прослушиваемых поэтов России традиционно возглавляет "наше все" Александр Пушкин. Из русскоязычных поэтов в России на втором месте - Александр Грибоедов, на третьем - Сергей Есенин, на четвертом - еще один классик, Михаил Лермонтов. Замыкает пятерку лидеров современная молодая поэтесса Вера Полозкова.

В топ-10 самых слушаемых поэтов в нашей стране также вошли: Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский, а также Владимир Маяковский.

Из зарубежной литературы россияне предпочитают вечную классику. Слушают Данте Алигьери, Гомера, Уильяма Шекспира, Джона Мильтона и Омара Хайама.

Кстати, Данте Алигьери находится на втором месте общемирового рейтинга. По данным сервиса, его слушают чуть меньше, чем Пушкина. Вы все правильно поняли, Пушкин также возглавил рейтинг самых прослушиваемых поэтов в мире. На третьем месте мирового топа - современный индийский поэт и автор песен Сандип Кхаре (Sandeep Khare). Затем идут Гомер и Уильям Шекспир.

Топ-10 произведений, которые больше всего любят россияне.

  • 1. Данте Алигьери, "Божественная комедия"
  • 2. Александр Пушкин, "Евгений Онегин"
  • 3. Александр Грибоедов, "Горе от ума"
  • 4. Гомер, "Илиада"
  • 5. Гомер, "Одиссея"
  • 6. Уильям Шекспир, "Гамлет"
  • 7. Сергей Есенин, "Избранные стихотворения"
  • 8. Вера Полозкова, "Фотосинтез"
  • 9. Сборник "Классика русской поэзии"
  • 10. Анна Ахматова, "Голос памяти. Стихотворения и поэмы"
Культура Литература

Главное сегодня

Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву
За сутки в России подтверждено 9299 случаев COVID-19 в 84 регионах
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
Рар: США не решатся на торговую войну с Германией из-за "Северного потока-2"
Байден счел вице-президента США Харрис умнее себя
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"