Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг

Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, опередив Швецию и Данию. Весь мир сходит с ума от поэзии Пушкина и заслушивается "Божественной комедией" Данте Алигьери.

"Мы литературоцентричная и поэзиецентричная страна. Думаю, что только у нас до сих пор сохранилась традиция поздравительных адресов на юбилеи, в которых есть непременная рифма "поздравляю/желаю", - объясняет первое место России шеф-редактор Международном сервисе аудиокниг Storytel Константин Мильчин

Второе и третье место занимают слушатели из Швеции и Дании. В пятерку также вошли Нидерланды и Индия.

Популярность поэзии резко выросла с началом прошлогодней самоизоляции. Видимо, слушатели решили уделить внимание тем вещам, на которые в обычной жизни у них не хватало времени.

Топ самых прослушиваемых поэтов России традиционно возглавляет "наше все" Александр Пушкин. Из русскоязычных поэтов в России на втором месте - Александр Грибоедов, на третьем - Сергей Есенин, на четвертом - еще один классик, Михаил Лермонтов. Замыкает пятерку лидеров современная молодая поэтесса Вера Полозкова.

В топ-10 самых слушаемых поэтов в нашей стране также вошли: Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский, а также Владимир Маяковский.

Из зарубежной литературы россияне предпочитают вечную классику. Слушают Данте Алигьери, Гомера, Уильяма Шекспира, Джона Мильтона и Омара Хайама.

Кстати, Данте Алигьери находится на втором месте общемирового рейтинга. По данным сервиса, его слушают чуть меньше, чем Пушкина. Вы все правильно поняли, Пушкин также возглавил рейтинг самых прослушиваемых поэтов в мире. На третьем месте мирового топа - современный индийский поэт и автор песен Сандип Кхаре (Sandeep Khare). Затем идут Гомер и Уильям Шекспир.

Топ-10 произведений, которые больше всего любят россияне.