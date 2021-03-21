Новости

Министр обороны США совершил необъявленный визит в Кабул 21.03.2021
Экс-советник Трампа заявил об угрожающих "оплошностях" Байдена 21.03.2021
Шесть львов были убиты в крупном национальном парке в Африке 21.03.2021
Определились полуфиналисты Кубка Англии по футболу 21.03.2021
Месси стал рекордсменом по числу матчей за "Барселону" 21.03.2021
В Майами-Бич из-за беспорядков задержаны десятки человек 21.03.2021
На помощь пострадавшим от наводнения в Австралии выделят средства 21.03.2021
В Вооруженных силах за сутки вылечили от коронавируса 37 военнослужащих 21.03.2021
В ЛНР заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы 21.03.2021
Губернатор Пензенской области Белозерцев доставлен в Москву 21.03.2021
Трамп создаст свою соцсеть 21.03.2021
Эндокринолог назвала необычную причину разводов 21.03.2021
Назван точный срок прихода весны в Москву 21.03.2021
В Краснодаре водитель иномарки протаранил пять машин на парковке 21.03.2021
Латыпов прокомментировал итоги масс-старта в Эстерсунде 21.03.2021
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V" 21.03.2021
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики 21.03.2021
В России начали расти цены на новостройки 21.03.2021
Социологи: В Германии ожидают скорого ослабления локдауна 21.03.2021
В Москве в квартире умершей женщины нашли голодного младенца 21.03.2021
В Казанском цирке во время представления подрались слоны 21.03.2021
В Петербурге задержали генерального директора компании "Петрострой" 21.03.2021
Красноярского чиновника отправили под домашний арест за гибель 4 детей 21.03.2021
В московском метро ввели в график движение на "серой" ветке 21.03.2021
Кассу кинопроката в выходные возглавил мультфильм "Райя и последний дракон" 21.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 22:52
Рубрика: Экономика

Берег левый, берег правый

Скоро Большому Каменному мосту вернут первозданный вид
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 59(8410)
Ремонт Большого Каменного моста через Москву-реку завершится в четвертом квартале этого года. "Работы идут по плану", - рассказал "РГ" начальник производственного отдела ГБУ "Гормост" Вячеслав Карманов.

Напомню, этот мост через Москву-реку, который соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Большая Полянка на Болотном острове, начали ремонтировать полгода назад. Раньше, чтобы капитально отремонтировать такое сложное сооружение, его пришлось бы полностью перекрыть для движения. Современные технологии и опыт, полученный специалистами в последние годы, позволяют обойтись частичным перекрытием. Но пробки при этом образуются внушительные. Поэтому москвичи, конечно же, с большим нетерпением ждут окончания работ. "Сейчас на закрытой части мы снимаем гранитную облицовку, ремонтируем металлический каркас сооружения, основание и дорожное покрытие, - рассказал Вячеслав Карманов. - На площади 1,6 тысячи квадратных метров проведено новое армирование и бетонирование покрытия". Сделать предстоит многое. Ведь построенный в 1938 году мост за свои более чем 70 лет эксплуатации капитально не ремонтировался. Его несущие конструкции были признаны аварийными, чугунные ограждения съела ржавчина. Но скоро москвичи увидят в первозданном виде необычные витражи, украшавшие пространство под эстакадой со стороны берега. Исторически они были сделаны из светлого дуба и окрашены в цвет кремлевской стены. В последние годы их место закрывали металлические листы, покрашенные серой краской.

Собянин рассказал о знаковых реставрационных объектах 2021 года
В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V"
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики
"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену
В России начали расти цены на новостройки
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы