Новости

Министр обороны США совершил необъявленный визит в Кабул 21.03.2021
Экс-советник Трампа заявил об угрожающих "оплошностях" Байдена 21.03.2021
Шесть львов были убиты в крупном национальном парке в Африке 21.03.2021
Определились полуфиналисты Кубка Англии по футболу 21.03.2021
Месси стал рекордсменом по числу матчей за "Барселону" 21.03.2021
В Майами-Бич из-за беспорядков задержаны десятки человек 21.03.2021
На помощь пострадавшим от наводнения в Австралии выделят средства 21.03.2021
В Вооруженных силах за сутки вылечили от коронавируса 37 военнослужащих 21.03.2021
В ЛНР заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы 21.03.2021
Губернатор Пензенской области Белозерцев доставлен в Москву 21.03.2021
Трамп создаст свою соцсеть 21.03.2021
Эндокринолог назвала необычную причину разводов 21.03.2021
Назван точный срок прихода весны в Москву 21.03.2021
В Краснодаре водитель иномарки протаранил пять машин на парковке 21.03.2021
Латыпов прокомментировал итоги масс-старта в Эстерсунде 21.03.2021
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V" 21.03.2021
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики 21.03.2021
В России начали расти цены на новостройки 21.03.2021
Социологи: В Германии ожидают скорого ослабления локдауна 21.03.2021
В Москве в квартире умершей женщины нашли голодного младенца 21.03.2021
В Казанском цирке во время представления подрались слоны 21.03.2021
В Петербурге задержали генерального директора компании "Петрострой" 21.03.2021
Красноярского чиновника отправили под домашний арест за гибель 4 детей 21.03.2021
В московском метро ввели в график движение на "серой" ветке 21.03.2021
Кассу кинопроката в выходные возглавил мультфильм "Райя и последний дракон" 21.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 22:50
Рубрика: Экономика

Дорогу "Наталии"

Временно перекрытый участок московского метро могут открыть раньше
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 59(8410)
В выходные в столице закрыли участок подземки между станциями "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это вынужденная мера, необходимая для строительства второго тоннеля Большой кольцевой линии подземки. На ней расположится новая станция Большой кольцевой линии "Воронцовская", благодаря которой на станции "Калужская" Калужско-Рижской линии станет свободнее на 40 процентов.

Объявленное время перекрытия движения на участке между "Беляево" и "Новыми Черемушками" - две недели, открыть его должны 2 апреля. Но Андрей Бочкарев пообещал: "Мы постараемся сократить срок проводимых работ, сохранив качество и безопасность, как это уже не раз делали. Для снижения неудобства пассажиров закрытого участка по будням будут перевозить около 80 компенсационных автобусов, а по выходным - около 40". Что касается перекрытий, то полностью закрыта только одна станция - "Калужская", рядом с которой щит "Наталия" и прокладывает новый тоннель. Поезда из центра, соответственно, доезжают только до "Новых Черемушек". Если нужно дальше, то придется выйти из подземки и сесть на бесплатный автобус - эта схема в Москве уже хорошо отработана. Чтобы автобусы могли ездить беспрепятственно и не стоять в пробках, на маршруте их движения временно изменили схему движения.

Благоустройство территории возле МЦД-2 "Курьяново" завершат к лету
В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

Главное сегодня

Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V"
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики
"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену
В России начали расти цены на новостройки
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы