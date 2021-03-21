В выходные в столице закрыли участок подземки между станциями "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это вынужденная мера, необходимая для строительства второго тоннеля Большой кольцевой линии подземки. На ней расположится новая станция Большой кольцевой линии "Воронцовская", благодаря которой на станции "Калужская" Калужско-Рижской линии станет свободнее на 40 процентов.

Объявленное время перекрытия движения на участке между "Беляево" и "Новыми Черемушками" - две недели, открыть его должны 2 апреля. Но Андрей Бочкарев пообещал: "Мы постараемся сократить срок проводимых работ, сохранив качество и безопасность, как это уже не раз делали. Для снижения неудобства пассажиров закрытого участка по будням будут перевозить около 80 компенсационных автобусов, а по выходным - около 40". Что касается перекрытий, то полностью закрыта только одна станция - "Калужская", рядом с которой щит "Наталия" и прокладывает новый тоннель. Поезда из центра, соответственно, доезжают только до "Новых Черемушек". Если нужно дальше, то придется выйти из подземки и сесть на бесплатный автобус - эта схема в Москве уже хорошо отработана. Чтобы автобусы могли ездить беспрепятственно и не стоять в пробках, на маршруте их движения временно изменили схему движения.