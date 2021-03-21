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Рубрика: Спорт

Опубликовано видео нокаутирующего удара Бетербиева в поединке с Дайнесом

Текст: Максим Домчев

Опубликовано видео удара российского боксера Артура Бетербиева, после которого был остановлен его поединок против немца Адама Дайнеса.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил чемпионские титулы IBF и WBC

В субботу, 20 марта, в Москве российский боец полутяжелого веса Артур Бетербиев проводил защиту титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации. Его соперником стал немец российского происхождения Адам Дайнес.

Боксер из Германии пропустил немало мощнейших ударов чемпиона, но долгое время продолжал держаться на ногах. И лишь в десятом раунде могучий удар Бетербиева заставил соперника рухнуть на настил ринга.

Дайнес смог подняться, но рефери остановил бой, присудив россиянину победу техническим нокаутом. Видео этого удара доступно в сети.

На счету Бетербиева стало 16 досрочных побед в 16 проведенных поединках.

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