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21.03.2021 21:41
Рубрика: Культура

Открыта мемориальная доска в честь Ирины Антоновой

Текст: Иван Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
На внешней колоннаде Главного здания ГМИИ имени А.С. Пушкина рядом с памятными досками, посвященными основателю музея Ивану Цветаеву, архитектору здания Роману Клейну, главному меценату музея Юрию Нечаеву-Мальцову, появилась и белая мраморная доска с бронзовым профилем Ирины Антоновой и датами ее директорского "правления" 1961 - 2013, выполненная скульптором Георгием Франгуляном. Благодаря Ирине Антоновой звезда университетского музея, заложенного профессором Цветаевым, стала одной из самых заметных в созвездии художественных музеев мира.

В торжественной церемонии открытия памятной доски приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова и директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

"Сегодня день рождения Ирины Александровны Антоновой, ей было бы 99, почти век, и большую часть этого века Ирина Александровна отдала Пушкинскому музею, - сказала на церемонии открытия вице-премьер Татьяна Голикова. - "Мы будем делать все возможное, чтобы увековечить ее память не только открытием мемориальной доски, чтобы и дальше жила память об Ирине Александровне, ее подвижничестве". Кроме памятной доски, музей с 21 марта открыл для публики "Кабинет директора".

Сегодня Ирине Александровне Антоновой исполнилось бы 99 лет
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