Петр Бирюков поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

В третье воскресенье марта в России отмечается день работников жилищно-коммунального хозяйства. Специалистов городских служб поздравил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что в системе городского хозяйства столицы работают около 500 тысяч человек по 85 различным направлениям: от уборки и санитарного содержания городских территорий до комплексного благоустройства общественных пространств. Как отметил Бирюков, благодаря ответственности и трудолюбию сотрудников комплекса ЖКХ столица ежегодно подтверждает лидерство по качеству общественных пространств, надежности систем жизнеобеспечения, цифровому развитию.