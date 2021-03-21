Под Белгородом 277 горняков эвакуировали из шахты из-за пожара

Все 277 горняков, находившиеся в шахте белгородского поселка Яковлево, подняты на поверхность. Пострадавших нет, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, пожар находится в стадии ликвидации. Сообщение о возгорании в шахте горно-обогатительного комбината поступило в МЧС в 10.17. К месту ЧП были направлены дежурные караулы пяти пожарных-спасательных частей.

- Установлено, что загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна, рассказали в МЧС.

На месте пожара работают 52 человека и 16 единиц техники.