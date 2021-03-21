Стали известны лауреаты премии имени Андрея Дементьева

Конкурс молодых поэтов "Зеленый листок" был основан главным редактором журнала "Юность" поэтом Андреем Дементьевым еще в 1980-е годы. Журнальные страницы были предоставлены юным, еще нигде не публиковавшимся поэтам.

С 2017 года в Твери проходят Дни поэзии, во время которых награждаются лучшие молодые поэты со всей страны.

С этого года в Твери учреждена всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева. 20 марта состоялась церемония вручения премии, которая учреждена правительством Тверской области и Домом поэзии Андрея Дементьева. Победителей определяли среди участников, представляющих Алтайский край, Удмуртию, Башкирию, Санкт-Петербург, Москву, Амурскую, Ярославскую, Воронежскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую и другие области. Поэтические сборники, присланные на конкурс, оценило жюри в составе главного редактора журнала "Юность", писателя Сергея Шаргунова, поэта и публициста, лауреата премии А.И. Солженицына Юрия Кублановского, журналиста, фотографа Екатерины Рождественской, поэта, писателя, переводчика Марины Кудимовой, публициста, ректора Литературного института имени А. М. Горького Алексея Варламова, поэта, автора музыкальных произведений Джохан Поллыевой, художественного руководителя "Дома поэзии Андрея Дементьева" Анны Пугач. Возглавил жюри писатель, драматург Юрий Поляков. Некоторых лауреатов рекомендовали региональные литературные объединения и писательские организации.

В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан поэт, публицист Геннадий Красников. Победитель премии не смог присутствовать на награждении, поэтому записал видеообращение. Геннадий Красников поблагодарил членов жюри и организаторов за признание его работы. За победу в номинации поэт получит диплом и денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.

Победителем в номинации "Молодой поэт" стал Александр Лошкарев из Липецка - автор сборника стихотворений "В туманах окраин". Он получил диплом победителя, памятный знак и денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. На церемонии вручения премии в Тверской областной филармонии председатель жюри Юрий Поляков отметил, что стихи Александра Лошкарева удивительно органичны, и что он давно не читал стихотворений, в которых бы так чувствовалась музыкальность русской поэзии.

"Победа в премии для меня неожидана. Мне очень приятно, что признали мое творчество. Я пишу стихи уже десять лет. А начинающим авторам желаю побольше критического отношения к себе и веры в себя. Иначе ничего не получится", - сказал Александр Лошкарев, получая награду.

Также жюри приняло решение учредить специальные призы, которые были вручены Юлии Агейкиной из Твери, Варваре Заборцевой из Архангельской области, Яне Цыганковой из Воронежа, Елене Завизион из Фрязино Московской области. В качестве поощрения работы юных поэтесс будут опубликованы в "Литературной газете" и в журнале "Юность".

В честь Всемирного дня поэзии в Твери прошли литературные консультации, где, осваивающие поэтическое мастерство авторы, смогли получить профессиональные советы. Все выходные в Доме поэзии работал открытый микрофон.